Hernán Torres, resignado ante la actualidad de Alajuelense: "No hay nómina"

Primera División de Costa Rica: El entrenador colombiano remarcó las sanciones y lesiones que dejan a su equipo desmantelado y lejos de la lucha.

Hernán Torres se encuentra en alerta y con máxima preocupación a causa de la falta de protagonismo de Alajuelense en el actual Clausura, en el cual ocupa la 8ª posición entre 12 equipos con 20 puntos, a 12 de la cima.

Su reciente golpe fue en casa de Herediano, frente al que perdió 2-0 y terminó de complicarlo en la clasificación general, además de lo que significó la derrota en el clásico.

En este sentido, el técnico colombiano hizo énfais en la falta de jugadores para afrontar una etapa tan sensible. "Esto no es de aspecto mental, es que no hay material, tenemos dos expulsados, el arquero y el central, la lesión de Ureña... No hay materia prima, tuvimos que recurrir a jugadores de 18 años por la situación que estamos viviendo", se lamentó el guía de Alajuelense en diálogo con www.nacion.com.

En relación al partido contra los de Heredia, Torres consideró: "Estábamos haciendo un buen trabajo tácticamente. Al principio empezamos entregando la pelota erráticamente, pero luego afinamos. Tuvimos dos jugadas para convertir y no lo hicimos y al quedar con un hombre menos en esta cancha, ante un rival difícil, pues Herediano marcó diferencia. La cosa está bastante grave".

Sobre las razones del mal momento de Alajuelense, el entrenador afirmó: "No puedo decirle por la derrota que está difícil, sino difícil porque no tengo los jugadores para hacerlo. No hay nómina, a cada rato me los tarjetean, amarilla, roja, roja. Ustedes (la prensa) nunca tocan ese tema, parece que estoy viendo mal. No hablo más del arbitraje porque me meten cinco fechas más. ¿Usted cree que lo que pasó hoy es bueno, para los dos equipos? No es así. Mejor me quedo callado... ¡madre!, todo lo que pitaba la hinchada pitaba... no. Aquí también hay una institución grande que es la Liga y la están irrespetando. Yo tengo que responder porque no gano, porque estoy casi eliminado, pero ustedes deben mirar todo", sentenció.