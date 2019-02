Hernán Torres: "La presión siempre existe, no importa la tabla"

Primera División de Costa Ric: Alajuelense rescató un punto como visitaante en el clásico con Saprissa, pero sigue en el fondo de la clasificación.

Aunque tenga dos duelos pendientes, el último lugar de la tabla del Torneo Clausura de Primera División preocupa a Liga Deportiva Alajuelense, no acostumbrado a mirar a todos desde abajo. Sin embargo, el 0-0 como visitante en el clásico con Saprissa puede ser tomado como una buena señal del equipo de Hernán Torres, quien analizó el duelo del sábado en conferencia de prensa.

"En el primer tiempo no hicimos las cosas bien, no tuvimos la pelota y no la supimos aguantar, no hicimos los toques suficientes y le dimos facilidades al rival. En el segundo mejoramos, tengo un grupo con el que puedo jugar al fútbol", explicó el entrenador.

Más allá de los resultados, el técnico sabe que aún lleva poco tiempo de trabajo con el plantel y apuesta a mejorar el funcionamiento antes que el marcador: "Me preocupa que el equipo juegue bien al futbol, si jugamos bien al fútbol vamos a ganar más de lo que vamos a perder".

Además, Torres hizo referencia a la posición en la tabla y le quitó importancia: "La presión siempre existe, sin importar la posición en la tabla, hemos progresado, pero tenemos que hacer más".

Por último, se refirió al arquero Patrick Pemberton, figura en el clásico ante Saprissa: "En la portería tenemos competencia, Alvarado es un excelente arquero, pero no voy a sacar a Patrick".