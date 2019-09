Hernán Novick aún no resuelve si continúa o no en Cerro Porteño

El volante uruguayo no atraviesa su mejor momento en la entidad azulgrana y su continuidad en Barrio Obrero está en duda.

Las lesiones y la consideración del entrenador argentino Miguel Ángel Russo le han restado muchos minutos en cancha a Hernán Novick, en los últimos meses.

Es por eso que un signo de interrogación se genera en el entorno del jugador, algo que ni su propio representante ha podido ocultar.

El empresario Hugo Gaona comentó que ha recibido sondeos por el mediocampista charrúa, pero prefiere esperar hasta fin de año.

“En las últimas semanas del año vamos a definir si sigue en Cerro Porteño. No me gustaría entrar en detalles, pero tenemos propuestas. Nuestro trabajo es mediar entre las dos partes. Sabemos que no es tenido en cuenta y vamos a ser respetuosos", explicó Gaona a la AM780.

Eso sí, el representante aclaró que oficialmente no hay nada concreto de otros clubes y que Cerro Porteño hizo saber de su interés de seguir contando con su representado, además pesa el deseo del jugador de continuar en el fútbol paraguayo.

“No tengo ninguna oferta formal que no sea de Cerro Porteño. Siempre, hace más de un año tenemos sondeos por Hernán. A él le gusta estar en Cerro y esperamos que siga en el país, porque se siente muy cómodo”, aseguró Gaona.

Novick, de 30 años, no ha brindado declaraciones a la prensa en relación a su futuro.