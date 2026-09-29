En el contrato de trabajo del español de 38 años, vigente hasta 2028, figura al parecer una cláusula que podría abrir precisamente la puerta a estos tres grandes clubes, todos ellos exequipos del jugador Fàbregas. Según el informe, la cantidad fijada para su salida sería meramente "simbólica".

En el club catalán, supuestamente Fàbregas ya figura en la lista de candidatos en caso de que termine la era de Hansi Flick. El técnico jefe alemán dejó entrever, al ampliar su contrato hasta 2028, que esta etapa podría ser su último destino en el fútbol profesional. Para el Barcelona, Fàbregas representa así una lógica opción de futuro.

Ya en el pasado, Fàbregas despertó el interés de grandes clubes europeos. En el verano de 2025, además de RB Leipzig, también el finalista de la Champions League, Inter de Milán, llamó a la puerta del entonces recién ascendido Como.

Sin embargo, el presidente del Como, Mirwan Suwarso, cerró públicamente entonces la puerta a una salida: "Fuimos contactados por varios clubes, pero nuestra postura sigue siendo la misma: queremos seguir creciendo y trabajando juntos. Y así seguirá siendo. Esta es la historia", dijo Suwarso, según el diario La Repubblica.

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Cesc Fàbregas escribe con Como 1907 una historia de éxito

El propio Fàbregas, que en el club del lago de Como no solo está en la banda, sino que también posee participaciones, reafirmó en su momento: "Empecé con este club porque pensaba en un proyecto a largo plazo. No quiero terminar mi carrera en un club en el que haya un proyecto durante uno o dos años y después se acabe todo. Creo de verdad en el proyecto a largo plazo de Como, vine aquí como jugador y estoy muy, muy feliz porque aquí puedo trabajar como quiero".

Hasta ahora, el éxito le está dando más que la razón a Fàbregas. Después del décimo puesto en el primer año tras el ascenso, el equipo acabó la temporada pasada in extremis en la sensacional cuarta posición, que daba derecho a participar en la Champions League.

No sorprende, por tanto, que Fàbregas volviera a tener numerosos pretendientes el pasado verano. Manchester City, Real Madrid y Bayer Leverkusen, por ejemplo, fueron vinculados con él.