La leyenda del fútbol francés Thierry Henry envió un mensaje claro al Liverpool sobre la manera óptima de aprovechar a su nueva estrella Bradley Barcola, subrayando que dar libertad al jugador para explotar su velocidad y su capacidad de regate será el factor más importante para extraer lo mejor de él.

El Liverpool invirtió 145 millones de euros para fichar al internacional francés, que firmó un contrato que se extiende hasta 2031, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro en la historia del club inglés.

Henry, en declaraciones a la cadena "Sky Sports" recogidas por el medio francés "Foot Mercato", afirmó que la verdadera clave para aprovechar a Barcola reside en situarlo en las condiciones adecuadas que le permitan mostrar sus mayores puntos fuertes.

Y explicó: "Con Barcola, la clave está en saber cómo utilizarlo. ¿Puedes crearle situaciones de uno contra uno? ¿Y puedes también involucrarlo en los contraataques? Porque tiene una velocidad asombrosa".

Henry advirtió al entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, sobre la posibilidad de encargar al jugador francés tareas defensivas que puedan limitar su influencia ofensiva, y añadió: "¿Debe defender más de lo que ataca? Eso podría ser contraproducente para él".

El exastro francés considera que Barcola posee la capacidad de marcar una gran diferencia en la Premier League, especialmente si dispone de los espacios que le permitan explotar su velocidad y lanzarse en las transiciones ofensivas, además de colocarlo en enfrentamientos directos con los defensas.

No obstante, Henry señaló un aspecto que el jugador todavía necesita desarrollar para alcanzar un nivel superior, y dijo: "Creo que Barcola necesita mejorar su capacidad de definición. Y si lo consigue, muchos equipos tendrán dificultades para detenerlo".

Por su parte, Jamie Carragher, que también estaba presente en el estudio, elogió la capacidad de Barcola de aportar un toque especial a la Premier League, pero al mismo tiempo mostró algunas dudas sobre el equilibrio general dentro del once del Liverpool.

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