No fue simplemente un partido de la liga turca, sino la noche que anunció el regreso del rey. En su primer gran duelo con la camiseta del Trabzonspor, la estrella egipcia Mohamed Salah convirtió el estadio "Papara Park" en un escenario propio, y obligó a una leyenda del tamaño de Thierry Henry a romper su silencio con un mensaje contundente al Liverpool: el problema nunca fue Salah.

La noche del rey en Papara Park

El Trabzonspor dio la sorpresa de gran calibre el pasado sábado, en el marco de la sexta jornada de la Superliga turca de la temporada 2026/2027, al arrollar a su rival histórico, el Galatasaray, por cuatro goles a cero en su propio terreno.





El protagonista indiscutible de la noche fue el capitán de la selección de Egipto, Mohamed Salah, que ofreció una actuación excepcional e inolvidable, en la que anotó su primer hat-trick en la liga turca y dio la asistencia en el segundo gol, contribuyendo así de forma directa en los cuatro tantos de su equipo.









Henry estalla: imaginad hacerlo ante el Galatasaray

Este brillante rendimiento no pasó desapercibido, ya que la leyenda del fútbol francés y analista de la Premier League Thierry Henry elogió lo que ofreció el faraón egipcio, en unas declaraciones recogidas por el diario turco "Sabah".

Henry dijo: "Imagina anotar tu primer hat-trick en la liga turca contra uno de los clubes más grandes de Turquía, el Galatasaray. Hay que respetar su nombre y sus logros".









Un mensaje incendiario al Liverpool

Henry no se conformó con el elogio deportivo, sino que dirigió un mensaje velado y a la vez directo a su antiguo club, el Arsenal, y a su rival, el Liverpool, en el que defendió con fuerza a la estrella egipcia.

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Está claro que Mohamed Salah nunca fue la causa del problema en el Liverpool; quizás hubo algunas diferencias en la directiva del club, pero desde luego el asunto no tenía que ver con el rey de Egipto".