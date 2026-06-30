Henry elogia a su compañero Haaland en la selección noruega

Thierry Henry elogia a Antonio Nusa. El extremo noruego marcó un gol decisivo ante Costa de Marfil en los octavos del Mundial.
«¡Qué momento tan increíble en el Mundial para Antonio Nusa! Cuando tu país necesita a alguien que dé un paso al frente
«Por eso muchos han hablado de su potencial: es rápido, juega al primer toque y es impredecible. Cuando se enfrenta a los defensas con confianza, es una pesadilla de marcar. Esta noche ha demostrado que puede rendir en el escenario más importante», concluye Henry.
«Lo que más me llamó la atención no fue solo la definición, sino el valor para asumir la responsabilidad. En un Mundial, esos momentos marcan carreras. Nusa no dudó, confió en sí mismo y ahora Noruega puede seguir soñando».
“Si Noruega quiere eliminar a Costa de Marfil, este gol debe ser el principio, no el final. Necesitarán concentración, disciplina y carácter durante otros 45 minutos, porque lo más difícil en un partido de eliminación llega después del primer gol”, aconseja Henry a Erling Haaland y compañía.
Si Noruega elimina a Costa de Marfil, en octavos le aguarda Brasil, que el lunes sufrió pero venció 2-1 a Japón.