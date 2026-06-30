Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Traducido por

Henry elogia a su compañero Haaland en la selección noruega

Ivory Coast vs Noruega
Ivory Coast
Noruega
World Cup

Thierry Henry elogia a Antonio Nusa. El extremo noruego marcó un gol decisivo ante Costa de Marfil en los octavos del Mundial.

«¡Qué momento tan increíble en el Mundial para Antonio Nusa! Cuando tu país necesita a alguien que dé un paso al frente en un partido de eliminatoria, esta es precisamente la forma de rematar con la que sueñas. Tranquilo, sereno y sin miedo», celebra Henry en el estudio de Fox News. 

«Por eso muchos han hablado de su potencial: es rápido, juega al primer toque y es impredecible. Cuando se enfrenta a los defensas con confianza, es una pesadilla de marcar. Esta noche ha demostrado que puede rendir en el escenario más importante», concluye Henry.

«Lo que más me llamó la atención no fue solo la definición, sino el valor para asumir la responsabilidad. En un Mundial, esos momentos marcan carreras. Nusa no dudó, confió en sí mismo y ahora Noruega puede seguir soñando».

“Si Noruega quiere eliminar a Costa de Marfil, este gol debe ser el principio, no el final. Necesitarán concentración, disciplina y carácter durante otros 45 minutos, porque lo más difícil en un partido de eliminación llega después del primer gol”, aconseja Henry a Erling Haaland y compañía.

Si Noruega elimina a Costa de Marfil, en octavos le aguarda Brasil, que el lunes sufrió pero venció 2-1 a Japón. 

Anuncios