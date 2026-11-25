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La leyenda francesa Thierry Henry se mostró impresionado por el nivel que ofrece el Real Madrid a las órdenes de su entrenador, José Mourinho, tras la emocionante victoria ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, y aseguró que el conjunto blanco reúne los argumentos necesarios para ser uno de los grandes favoritos al título continental esta temporada.

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El Real Madrid logró remontar ante el PSV Eindhoven y acabar firmando una amplia victoria (5-1), con la que mantiene su pleno en la competición europea tras encadenar cinco triunfos consecutivos. Una racha que ha reforzado la confianza en el vestuario y ha despertado la admiración de los analistas, sobre todo por la notable mejoría en el rendimiento de los jugadores en los últimos partidos.

Henry habló de la evolución del conjunto blanco durante su intervención en CBS Sports, y señaló que lo que está ofreciendo el Real Madrid en este momento lo convierte en un serio aspirante a la Liga de Campeones, a la vista de la progresión que muestra partido a partido.

«El Real Madrid ha hecho un partido magnífico y, con este nivel, es uno de los grandes favoritos para ganar la Liga de Campeones. Están mejorando de forma notable semana tras semana. Algo especial está pasando en el Real Madrid. ¡Cuidado!», declaró el exjugador del Arsenal y del Barcelona, según recogió Foot Mercato.

Henry no fue el único en elogiar el trabajo de Mourinho en el Real Madrid. A él se sumó el inglés Jamie Carragher, que destacó la capacidad del técnico portugués para devolver al equipo al buen camino tras la difícil etapa que siguió a la derrota ante el Atlético de Madrid.

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Carragher considera que la victoria sobre el Barcelona en el Clásico fue un punto de inflexión en la trayectoria del equipo, después de que Mourinho supiera gestionar las críticas y la presión y devolviera al Real Madrid a su nivel, algo que se ha reflejado en sus resultados en la Liga de Campeones.

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Thierry Henry elogia la personalidad de Jude Bellingham

Henry dedicó parte de su intervención a elogiar a la estrella inglesa Jude Bellingham , que desempeñó un papel importante en la reacción del Real Madrid ante el PSV Eindhoven: su entrada en la segunda parte contribuyó a cambiar la cara del equipo y le ayudó a darle la vuelta al marcador y a llevarse la victoria.

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El astro francés se mostró admirado por las cualidades técnicas y la personalidad del centrocampista inglés, y consideró que llevar el dorsal 5 (el número de Zidane) en el Real Madrid supone una gran responsabilidad, pero que Bellingham ha sabido gestionar esa presión y se ha hecho valer gracias a su rendimiento y a su carácter sobre el terreno de juego.

«Bellingham es un jugador asombroso por su forma de jugar. Llevar el 5 en el Real Madrid no es nada fácil, pero él hace que lo parezca. Su personalidad es fantástica», afirmó Henry, que salió en defensa de Bellingham ante las críticas que ha recibido en Inglaterra.

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Y añadió: «No me puedo creer que la gente dudara de él en su país, pero ha respondido a quienes lo cuestionaban con lo que está haciendo ahora, y también les respondió en el Mundial. Siempre responde con su actitud y su rendimiento».

Los elogios de Henry reflejan el aprecio del que goza Bellingham, sobre todo porque el futbolista inglés se ha convertido en una de las piezas que más atención acaparan en el Real Madrid, tras demostrar su capacidad para soportar la presión y aportar en los momentos decisivos. Así deja claro que las críticas recibidas no han afectado a su presencia sobre el césped.