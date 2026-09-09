El francés Thierry Henry, exjugador del Barcelona y del Arsenal, elogió el fichaje de Rodri por el club catalán, al considerarlo una copia exacta de Sergio Busquets, exjugador del cuadro blaugrana.

El Barcelona inicia su andadura en la Liga de Campeones de Europa esta noche del miércoles, con un duelo ante el Feyenoord, en la primera jornada de la fase inicial de la competición continental.





Cuando se le preguntó a Henry, analista de la cadena "CBS Sports", si Rodri es mejor que Sergio Busquets, un debate que no quiso avivar, no dudó en señalar al jugador recientemente galardonado con el premio al mejor jugador del Mundial como una copia exacta de Busquets en esta nueva era.

Henry declaró, en unas palabras recogidas por el diario "Mundo Deportivo": "No sé si es mejor que Busquets o no, ese es un tema completamente distinto, pero nunca esperé ver a otro jugador como él. Lo vi a él, y ahora veo a uno. El Barcelona ha incorporado a otro jugador como él".

Y añadió: "Busquets no ganó el Balón de Oro, y tampoco Xavi ni Iniesta. Lo que quiero decir es que este jugador, si está en forma físicamente y espero que no sufra lesiones, provocará un cambio radical en el equipo. Ganaron 5-0 (ante el Valencia) y no encajaron ni un solo gol de contraataque. Eso es lo que le aporta al equipo, y por esa razón este equipo será muy peligroso".

Prosiguió: "No había ninguna presión sobre el balón; controló la profundidad, atrajo al extremo lejos, y corrió con el rival como se debe. Y como pivote defensivo, hizo circular el balón y avanzó directamente hacia adelante. Por su estilo de juego y su visión penetrante, es su deber ser capaz de anticipar los movimientos del rival y detenerlo".

Y concluyó: "¿Vieron cómo, cuando presionó al jugador en la banda, no se tiró al suelo? Se detuvo a unos dos metros, analizó la situación, permitió a su equipo recuperar la posesión, luego regresó a la profundidad, controló el balón y lo pasó al otro lado. Es un jugador diferente, y lo sabemos. Esperamos que se mantenga en forma físicamente por ellos".

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