Thierry Henry, leyenda del fútbol francés, elogió el rendimiento de Jude Bellingham durante la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona (2-1) en el último Clásico, asegurando que el centrocampista inglés ofreció un partido excepcional, gracias a su capacidad para conservar el balón, superar a los rivales y crear soluciones en diferentes situaciones de juego.

Henry dijo, a través del blog "Betway Insider": "Lo que hizo fue una auténtica locura".

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Y pese al brillante rendimiento de Kylian Mbappé, que marcó dos goles y recibió el premio al mejor jugador del partido, Henry prefirió centrar la atención en Bellingham, elogiando su influencia en el rendimiento del Real Madrid y su capacidad para marcar la diferencia más allá de las estadísticas.

El exjugador del Barcelona dijo: "La forma en la que jugó me recordó al partido de Inglaterra contra México. Protegía el balón, se giraba frente a los rivales, provocaba faltas y encontraba un pase adecuado, o avanzaba con el balón él mismo".

Henry también elogió el rendimiento colectivo del Real Madrid, considerando que el equipo ofreció por primera vez esta temporada el nivel que esperaba de él, especialmente en el plano defensivo y en las transiciones ofensivas.

Y dijo sobre el conjunto blanco: "Fueron muy duros de roer, mantuvieron su solidez y fueron muy peligrosos en los contraataques".

Yamal y Mbappé

Y más allá del resultado del Clásico, Henry abordó el futuro de la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona, pronosticando que Kylian Mbappé y Lamine Yamal liderarán una pugna de larga duración entre ambos eternos rivales, al estilo de la competencia que enfrentó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante los años de su dominio sobre el fútbol español.

Henry dijo: "Yamal y Kylian liderarán una competencia muy larga en LaLiga, y quizás también compitan por ganar el Balón de Oro".



