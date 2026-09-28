Henry aclara la verdad sobre sus declaraciones contra el Manchester City

Tras ser declarado culpable de 114 infracciones financieras de un total de 115 vulneraciones de las reglas del juego limpio financiero en la Premier League, el Manchester City espera su sanción según numerosos informes de prensa.

En Inglaterra circularon unas declaraciones atribuidas al francés Thierry Henry, leyenda del Arsenal, sobre este asunto, en las que el exdelantero internacional francés pedía imponer duras sanciones al City.

En una publicación a través de su cuenta de Instagram, el exjugador del Arsenal negó con rotundidad haber realizado tales declaraciones, afirmando: "Noticias falsas. No he hablado con nadie del Manchester City. Dejen de inventar historias".

Algunos informes de prensa aclararon que el Manchester City podría ser castigado por estas infracciones con cualquier medida, desde una cuantiosa multa hasta la pérdida de puntos, la retirada de títulos de aquel periodo e incluso el descenso.

Se espera que el club recurra el fallo, mientras que la sanción definitiva aún no se ha determinado.



