Hendriks tiene un mensaje claro para Van Gelder: «Eso no va a pasar esta semana»

Hélène Hendriks respondió el viernes en «Vandaag Inside» a las duras palabras de Jack van Gelder y, de momento, no quiere verlo ni hablar con él.

«Van Gelder desapareció este año de forma abrupta de De Oranjezondag tras fracasar las conversaciones para su permanencia. El jueves, el presentador narró su versión del fracaso de la colaboración y criticó a Hendriks. «Te lo digo con toda sinceridad: estoy decepcionado con ella. Casi no he sabido nada más de ella. Eso me resulta bastante difícil», afirmó Van Gelder.

Hendriks aseguró a De Telegraaf que intentó contactar con él a finales de abril, pero Van Gelder afirmó que no vio la llamada del 29 de abril y que, en ese momento, no estaba localizable.

«En los medios a veces te dan un tirón de orejas; si es justificado, te callas. Pero este no lo era y me molestó. No quiero seguir respondiendo», añadió en Vandaag Inside.

Hendriks considera que Van Gelder olvida «un detalle importante». «Siempre dije que lo queríamos en el Mundial de verano, pero él cerró la puerta. Si dos días después se arrepiente, no puedo mover cielo y tierra ante Talpa por cuarta vez. También debo pensar en mi credibilidad».

El presentador Thomas van Groningen, que sustituye esta semana a Wilfred Genee, afirma que Van Gelder ha «echado la culpa» a Hendriks. «Se podría decir así», responde la conductora con tacto. Johan Derksen añade que a Hendriks no se le puede reprochar nada.

Van Gelder intentó contactar con Hendriks varias veces el viernes, pero este no contestó. «Jack quiere quedar para comer y tomar un café. Seguro que lo haremos, pero no esta semana», añadió.