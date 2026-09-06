Harry Maguire, jugador del Manchester United, sufrió una aparatosa lesión en el rostro apenas segundos después del inicio del partido de su equipo ante el Everton en la Premier League.

El defensa de 33 años mantuvo su puesto en el once titular tras haber desempeñado un papel clave en la victoria del Manchester United por 5-2 sobre el Ipswich la semana pasada.

Maguire, que fue protagonista del polémico gol en propia puerta de Jacob Greaves en aquel partido que terminó en victoria, provocó un doloroso comienzo del encuentro ante el Everton.

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Según el diario "The Sun", no había transcurrido ni un minuto desde el inicio del partido cuando el jugador inglés se vio envuelto en un aparatoso choque de cabeza con el delantero del Everton, Thierno Barry.

Los servicios médicos se apresuraron a entrar al terreno de juego después de que Maguire cayera al suelo tras el inquietante choque.

La sangre comenzó a brotar de la nariz del central nada más llegar al estadio Hill Dickinson.

También se vio a sus compañeros de equipo agolparse alrededor de Maguire por temor a que el entrenador Michael Carrick se viera obligado a realizar un cambio temprano.

Sin embargo, el cuerpo médico del Manchester United logró taponar la nariz de Maguire para detener el continuo sangrado.

Y a pesar de haber perdido el duelo aéreo con Barry, consiguió continuar.

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