Hélène Hendriks le pone a Frenkie de Jong un apodo despectivo

Hélène Hendriks usó el sábado, en el programa «De Oranjezomer», un apodo poco halagador para referirse a Frenkie de Jong. El centrocampista de la selección holandesa no se preocupa demasiado por las críticas a su juego.

«Pases en diagonal, hemos hablado mucho de eso», inicia Hendriks. «¿Qué os pareció, los pases en diagonal?»

«A veces hablábamos de fútbol de «pasito a pasito». Pero esto no era eso, ¿sabes? Me gustó mucho», afirma Sander de Kramer, que disfrutó especialmente de la actuación del mediocampista defensivo durante la victoria por 5-1 sobre Suecia.

Luego, Hendriks pregunta por qué Ronald Koeman sustituyó a De Jong antes de tiempo. «Tenía una lesión leve», explica Theo Janssen sobre el cambio realizado en el descanso.

“Además, el torneo es largo, lo necesitamos fresco y ya ganábamos 4-0; con ese marcador entraron de inmediato. Fue un cambio lógico”, concluye el analista.

Tras el partido ante Suecia, De Jong habló con Noa Vahle, de SBS, sobre las críticas tras el 2-2 contra Japón: «Parece que mucha gente no entiende de fútbol. Lo ven, pero no lo ven. No pasa nada, así todos pueden opinar».

De Jong añade que su juego se malinterpreta: «Dicen que no hago pases en profundidad, pero no es cierto. No se fijan bien. Depende del partido y del momento: si alguien corre o cómo lo hace. Eso depende de muchas cosas».