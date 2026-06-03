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Hedwiges Maduro revela la debilidad de la selección holandesa y subraya su diferencia con otros países

Holanda
H. Maduro
World Cup

Hedwiges Maduro cree que la selección holandesa puede llegar lejos en el Mundial, según declaró a ESPN. Sin embargo, considera que le falta un elemento clave respecto a otros países.

El excentrocampista y defensa, con dieciocho partidos internacionales, considera que la Oranje puede llegar lejos en Estados Unidos, México y Canadá. Para ello resultará clave el seleccionador Ronald Koeman, en quien Maduro confía plenamente.

«Es muy bueno dirigiendo un equipo. Tiene experiencia y ha estado en prácticamente todos los clubes holandeses», afirma Maduro. «Se mueve muy bien entre el grupo, tiene buen tacto y eso es importante».

El exjugador de Ajax, Valencia y FC Groningen añade que, al ser seleccionador, debe crear una unidad rápida y Koeman lo logra: «Todos los jugadores importantes le siguen y, si ellos están motivados, también tenemos opciones».

Maduro destaca la estabilidad del equipo y subraya que, aunque otros selecciones sufren para vencer a Holanda, tampoco es fácil para los “oranje” imponerse a rivales más modestos.

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Echa en falta, sobre todo, la capacidad de abrir partidos. Recuerda su época como internacional, cuando jugadores como Arjen Robben o Wesley Sneijder marcaban la diferencia.

Tenemos una buena defensa y un buen centro del campo, pero en ataque quizá no tengamos la calidad que sí tienen otros países. Cuando un partido está cerrado, en realidad necesitas a un Robben con una jugada individual, o a un Sneijder que marque de golpe de suerte. Esta generación tiene algo menos de eso, pero sí hay estabilidad. Tenemos un equipo muy sólido, difícil de batir», concluye.

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