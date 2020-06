"Héctor Herrera era persona non grata": presidente del Porto

El mandatario de la escuadra Albiazul señaló a HH de querer un aumento que hubiese desequilibrado las finanzas.

Para el presidente del Porto, Pinto da Costa, el mediocampista Héctor Herrera se ganó varios detractores en el club durante una etapa antes de que no renovara y decidiese marcharse como agente libre al .

"Dos años previo al final del contrato, Herrera, en la época de Nuno Espírito Santos, era una persona non grata para los socios del equipo. Por un error suyo contra perdimos el campeonato después. Herrera incluso tenía problemas para salir a la calle. Con la llegada de Sergio Conceiçao, él pasó de no ser querido a aceptado y luego querido", afirmó en entrevista con Porto Canal

"Dos años intentamos renovarlo, pero pidió 6,2 millones de euros y 3 millones netos. No podíamos alcanzar ese nivel salarial. Tratamos de bajarlo, pero no pudimos. Tampoco venderlo porque nadie estaba interesado en él en esa etapa. Así que tuvimos que elegir entre darle juego o los 6,2 millones, lo cual no era práctico", agregó.

El directivo de los Dragones se vio obligado a presentar su versión de los hechos porque José Fernando Río, candidato a la presidencia del club, lo atacó por permitir la salida gratis del mexicano y la de Yacine Brahimi al Al Rayyan qatarí.

Da costa conserva su puesto desde 1982 y bajo su gestión conquistaron 21 Ligas, 12 Copas de y 20 Supercopas de Portugal; 2 Champions, 2 Intercontinentales, 2 Europa Leagues y 1 .