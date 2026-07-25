El club egipcio Zamalek anunció la noche del sábado que había obtenido de forma oficial la licencia para participar en la Liga de Campeones de África.

El Zamalek se prepara para participar en la Liga de Campeones de África, después de haberse coronado con el título de la Primera División egipcia la temporada pasada.

El Zamalek publicó un comunicado a través de su cuenta en el sitio X, bajo el título "La aprobación de la licencia de participación del Zamalek en la Liga de Campeones es una respuesta a los escépticos; la lección está en los hechos, no en las palabras".

El comunicado aclaró que la Confederación Africana confirmó la obtención por parte del Zamalek de la licencia para participar en la Liga de Campeones, tras cumplir el club blanco con todos los requisitos y exigencias.

El comunicado añadió: "El Zamalek presentó todos los papeles y documentos requeridos a la comisión de licencias de clubes, presidida por el consejero Mahmoud Abdeen, la cual revisó por completo el expediente conforme a los reglamentos vigentes".

Señaló que la comisión de licencias trató el expediente con la máxima imparcialidad y transparencia, y aplicó todos los procedimientos sin favoritismos.

El comunicado del Zamalek recalcó que la obtención de la licencia africana es una respuesta a los escépticos, subrayando que mantuvo el silencio durante todo el periodo anterior y prefirió trabajar con tranquilidad, lejos de la polémica, hasta que se completaron todos los procedimientos y se confirmó la solidez de la situación del club.

El comunicado concluyó: "Lo más importante, al final, son los hechos y no las palabras, y el objetivo fue siempre cerrar el expediente de la forma que corresponde al nombre y a la historia del Zamalek".