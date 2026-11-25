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El Barcelona logró una gesta histórica al imponerse 4-1 al Sabah azerí, que ejercía de local, en el partido de la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado este miércoles en la capital, Bakú.

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El encuentro dejó un hecho inédito en la historia del conjunto azulgrana en la competición: tres jugadores que no formaban parte de la plantilla del Barcelona la temporada pasada marcaron para el equipo en un mismo partido.

Se trata del inglés Anthony Gordon, el alemán Karim Adeyemi y el brasileño Gabriel Jesus, en un hecho sin precedentes en la trayectoria del club en la Liga de Campeones, según la cuenta española especializada en estadísticas «MisterChip».

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La relevancia de este registro reside en que los cuatro goles llevaron la firma de tres de los recién llegados.

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Gordon abrió el marcador en el minuto 31 y volvió a marcar para firmar el segundo en el 51, antes de que Adeyemi ampliara la ventaja del Barcelona con el tercero en el 55, mientras que Jesus cerró la goleada en el 60.

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El Barcelona encontró algunas dificultades durante la primera parte, pero logró imponer por completo su superioridad ofensiva desde el inicio de la segunda mitad.

El Sabah consiguió su único gol en el minuto 63, obra de Joy-Lance Mickels, con lo que privó al conjunto azulgrana de dejar la portería a cero, aunque no logró cambiar el resultado de un partido que terminó con victoria visitante por 4-1.

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Gordon es uno de los nombres nuevos más destacados de la plantilla del Barcelona, al que llegó procedente del Newcastle United, mientras que Adeyemi aterrizó en el club azulgrana tras su etapa en el Borussia Dortmund y Jesus se incorporó después de varios años en el Arsenal.

El estadio de Bakú guarda recuerdos especiales para Gordon, que ya había firmado uno de sus mejores partidos europeos en la capital azerí cuando marcó cuatro goles con la camiseta del Newcastle United ante el Qarabag en febrero de 2026, en la victoria de los visitantes por 6-1.

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Gordon anotó entonces sus cuatro goles en los minutos 3, 32, 33 y 45+1, y se convirtió en el primer jugador británico en marcar cuatro goles en la primera parte de un partido en la historia de la Liga de Campeones.

También se convirtió en el primer jugador de la historia del Newcastle en marcar cuatro goles en un solo partido europeo.

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El gol del internacional inglés ante el Sabah llegó al aprovechar un rechace del portero tras un centro de Karim Adeyemi.

El Barcelona elevó su cuenta goleadora a 18 tantos en las cinco primeras jornadas de la fase liga de la Liga de Campeones de esta temporada, con lo que igualó su mejor arranque goleador en la historia de sus participaciones en la competición, después de haber marcado la misma cifra de goles en los cinco primeros partidos de la edición 2024-2025.

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Pese a igualar su propio récord, el Barcelona sigue lejos de la mejor marca registrada en esta fase, que pertenece al París Saint-Germain, autor de 24 goles en los cinco primeros partidos de la edición 2017-2018.