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Manchester United se prepara para una medida sin precedentes en la formación de su cuerpo técnico, coincidiendo con la llegada del entrenador argentino Mauricio Pochettino para asumir la dirección técnica del equipo.

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Según lo informado por el portugués A Bola, citando al diario británico "The Guardian", la especialista española Silvia Tuya Viñas acompañará al técnico Pochettino en su nueva misión, junto a otros cuatro miembros del cuerpo técnico de la selección de Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera mujer en la historia de más de un siglo del Manchester United en formar parte del cuerpo técnico del equipo.

Además de Tuya, el nuevo cuerpo técnico del Manchester United incluye al entrenador asistente Jesús Pérez, a Miguel D'Agostino, al entrenador de porteros Toni Jiménez y a Sebastiano Pochettino, hijo del técnico y especialista en ciencias del deporte. Todos ellos trabajaron con Pochettino durante muchos años, y se espera que continúen dentro de su equipo de colaboradores en el Manchester United.

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La Federación Estadounidense de Fútbol había anunciado el fin del vínculo de Pochettino y su cuerpo técnico con la selección, como paso previo a su traspaso al club inglés. El técnico argentino comenzará sus funciones en el Manchester United el día 18 de noviembre.

La primera prueba de Pochettino con su nuevo equipo será ante el Liverpool, cuando el Manchester United visite el estadio de Anfield el 22 de noviembre, en un enfrentamiento esperado que no será fácil al inicio de su andadura en la Premier League.

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Tuya tiene 46 años y posee un doctorado en ciencias del deporte, además de experiencia académica en esta especialidad, tras haber trabajado como profesora en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, así como en la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional combina el trabajo universitario y la especialización en preparación física.

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A nivel de clubes, la española trabajó en el ámbito de la preparación física del Levante femenino, que compite en la primera división del fútbol femenino español, conocida como "Liga F". Ya tuvo experiencia con las exigencias de la preparación física de las jugadoras en las competiciones del máximo nivel del fútbol femenino español.

Tuya se incorporó al cuerpo técnico de la selección de Estados Unidos en octubre de 2024, durante la etapa de Pochettino al frente del combinado, convirtiéndose en la primera mujer registrada oficialmente dentro del cuerpo técnico de la selección masculina estadounidense.

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El Manchester United había destituido al anterior director técnico Michael Carrick, tras el desastroso inicio de temporada, en el que el equipo logró una sola victoria en diez jornadas desde el comienzo de la Premier League, lo que provocó el descenso del Manchester United al puesto 18 (el primero de la zona de descenso) con 8 puntos. En la Liga de Campeones de Europa, el equipo ocupa el puesto 17 en la fase de liga (6 puntos) tras dos victorias y dos derrotas.

El United comenzó su andadura con una convincente victoria por 4-0 ante el Qarabağ azerbaiyano, antes de perder ante el Atlético de Madrid por 0-2 y ante el Como por 1-4, para luego arrancar un importante triunfo por 3-2 sobre la Roma en la cuarta jornada. El United aventaja por solo dos puntos al puesto 25, que es el último lugar seguro para permanecer en la competición. El United se enfrentará al Sporting de Lisboa el 25 de noviembre, antes de duelos decisivos ante el Leipzig, el Bayern Munich y el Villarreal, lo que convierte la misión de Pochettino de asegurar la clasificación en algo sumamente difícil.

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