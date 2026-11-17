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Estevao, joven promesa del Chelsea, ha admitido que la falta de minutos regulares en Stamford Bridge le ha frustrado esta temporada. El brasileño encontró recientemente su ritmo con la selección, pero su futuro en el club sigue dando que hablar ante el interés de los grandes de Europa.

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Frustración en Stamford Bridge para la joven promesa brasileña

El jugador de 19 años ha tenido un comienzo de temporada irregular a las órdenes de Xabi Alonso. Pese a las grandes expectativas que despertó su llegada al oeste de Londres, Estevao solo ha sido titular una vez en la Premier League esta temporada. Esa única titularidad llegó ante el Manchester United el 31 de octubre, cuando llamó la atención en una victoria por 2-0, pero desde entonces su participación se ha limitado en gran medida a apariciones breves o se ha quedado todo el partido en el banquillo. La situación quedó patente recientemente cuando fue excluido de la convocatoria para la derrota ante el Liverpool en la tanda de penaltis de la Copa de la Liga, una decisión que generó debate sobre su papel inmediato en la plantilla.

Alonso ya ha tratado de restar importancia a las preocupaciones sobre el desarrollo del extremo y su posición en la plantilla. Ha afirmado públicamente que el joven tendrá su oportunidad a medida que se intensifique el calendario de partidos. Sin embargo, las informaciones siguen apuntando a que el exjugador del Palmeiras está cada vez más desencantado con su papel secundario en el Chelsea.

Tras disputar únicamente la segunda parte como suplente en una decepcionante derrota por 1-0 ante el Sunderland en el Stadium of Light, el adolescente aprovechó el parón internacional para demostrar su calidad: marcó un gol y dio dos asistencias en la contundente victoria de Brasil por 7-0 frente a Singapur en el sudeste asiático.

Estevao brilla con Brasil y elogia a Ancelotti

Lejos de las restricciones tácticas de Stamford Bridge, Estevao pareció revitalizado con su selección. Tras su eficaz actuación en el Estadio Nacional, el extremo destacó el impulso anímico que le ha dado el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti. En declaraciones a los medios, el atacante señaló el marcado contraste entre su participación con Brasil y su situación actual en Inglaterra. «Estoy muy contento de haber tenido minutos en los amistosos», explicó a ESPN Brasil.

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Las palabras del joven apuntan a un deseo creciente de asumir en la Premier League el mismo nivel de responsabilidad del que disfruta actualmente en la escena internacional. Estevao subrayó que la selección sigue centrada en su progreso colectivo pese al ruido externo que suele rodear a la pentacampeona del mundo. «Pensamos en nosotros mismos, en lo que podemos hacer mejor… esté lleno el estadio o no, pensamos en hacer nuestra parte para poder mejorar», añadió.

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Getty Images

Aunque sus minutos en el Chelsea son una preocupación principal, el futuro a largo plazo del extremo también está bajo la lupa. Las especulaciones recientes han vinculado al campeón francés, el Paris Saint-Germain, con un posible fichaje del brasileño, que, según las informaciones, se está planteando su futuro debido a su escasa participación.

Cuando le preguntaron por esos rumores tras el partido ante Singapur, Estevao optó por una respuesta en tono de broma en lugar de dar una contestación definitiva. Según SportsCenter Brasil, el atacante se limitó a sonreír y responder «Adiós, chicos» antes de abandonar la zona mixta, con lo que evitó más preguntas sobre un posible traspaso a la Ligue 1.

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La atención vuelve ahora a la competición de clubes, con el Chelsea preparándose para recibir al Leeds United este sábado en un partido crucial. Para Alonso, el reto será gestionar las expectativas puestas en uno de los jóvenes talentos más ilusionantes del mundo y, al mismo tiempo, mantener un equipo equilibrado que pueda escalar posiciones en la Premier League.