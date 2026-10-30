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Oliver Maywurm
Traducido por

«He pasado por momentos difíciles»: una estrella olvidada del Bayern de Múnich lucha por su carrera

Bundesliga
R. Sanches
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain

El exjugador del Bayern de Múnich Renato Sanches, actualmente sin equipo, quiere encontrar un nuevo club a más tardar en enero.

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«En enero quiero volver a la acción y así será», afirmó Sanches al diario portugués A Bola. «Quiero tener un buen regreso, representar a mi club de la mejor manera posible y hacer con el mayor entusiasmo lo que más me gusta».

A principios de septiembre se rescindió el contrato de Sanches con el Paris Saint-Germain, que en principio seguía vigente hasta el próximo verano. Desde entonces, el jugador de 29 años busca un nuevo club, por ahora sin éxito.

«He pasado por momentos difíciles», dijo Sanches al referirse a una carrera marcada hasta ahora por numerosas lesiones. «Por desgracia, sufrí lesiones que habría preferido no tener, pero ninguna de ellas se debió a una falta de profesionalidad», recalcó, insistiendo en que siempre se había comportado de manera ejemplar.

¿Cuándo fichó Renato Sanches por el Bayern de Múnich?

Sanches fue considerado en su día uno de los mayores talentos del mundo en el centro del campo después de proclamarse campeón de Europa con Portugal en 2016, cuando tenía 18 años y era titular en el camino hacia el título. Poco después pasó del Benfica de Lisboa al Bayern de Múnich por 35 millones de euros, aunque nunca pudo cumplir las grandes expectativas que había en Múnich.

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Sanches estuvo tres años bajo contrato con el Bayern, con el que disputó 53 partidos oficiales. Tras jugar cedido en el Swansea City en la temporada 2017/18, dejó definitivamente el Bayern en 2019 y fichó por el Lille OSC a cambio de 20 millones de euros. Allí, el portugués dio un nuevo impulso a su carrera y en 2022 fichó por el PSG.

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Sin embargo, en los cuatro años siguientes solo disputó 27 partidos con el conjunto parisino. Las lesiones lo frenaron con frecuencia y rara vez logró convencer. Las cesiones a la AS Roma, al Benfica de regreso a su país y al Panathinaikos de Atenas no supusieron una mejora duradera. Con el equipo griego jugó 24 partidos la temporada pasada.

Renato Sanches lleva casi cinco años sin jugar con Portugal

Los esfuerzos de Sanches llevan mucho tiempo sin bastar para volver a la selección portuguesa. El último de sus 32 partidos internacionales hasta la fecha lo disputó en noviembre de 2021. «Precisamente mi profesionalidad me ha permitido jugar en algunos de los mejores clubes de Europa. Todos esos clubes conocen el trabajo de Renato», subrayó Sanches para dejar claro que no tiene nada que reprocharse como profesional. «Algunas personas atraviesan momentos más difíciles que otras, y creo que esa etapa de mi vida ya ha quedado atrás».

Por ahora, sigue sin estar claro dónde podría recalar en enero. El pasado verano hubo rumores sobre un supuesto interés del Union Berlin, pero un regreso a la Bundesliga no llegó a concretarse. A finales de septiembre, Foot Mercato informó de que Sanches podría dejar el fútbol europeo y fichar por el histórico Corinthians de São Paulo, de Brasil.

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