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Nuevo capítulo en el debate sobre el centrocampista del Bayern de Múnich Lennart Karl: el presidente de honor del club, Uli Hoeneß, defiende las palabras de advertencia que dirigió al joven de 18 años.

En el programa «Sonntags-Stammtisch» de Bayerischer Rundfunk, Hoeneß dijo sobre Karl: «Creo que he contribuido al 50 % de sus goles de los últimos días, después de que alguien dijera algo sobre su vida privada. También tenemos la obligación de orientar un poco a los jugadores jóvenes».

Karl viene de una semana exitosa: el martes por la noche abrió el marcador en la victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones y el sábado también marcó el 2-0 provisional para el conjunto más laureado de Alemania en el duelo de la Bundesliga contra el Mainz 05 (2-1).

Antes se había producido un debate sobre el estilo de vida de Karl y su actividad en las redes sociales, que Hoeneß había iniciado con declaraciones críticas sobre el comportamiento del joven talento y en el que había anunciado, entre otras cosas, «una conversación seria». «Tengo muchísima experiencia y, si un joven de 18 años ya no acepta ningún consejo mío, entonces tenemos que dejarlo», aclaró el veterano directivo del Bayern.

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Tras renunciar al Mundial por lesión debido a un desgarro muscular y pasar por el consiguiente periodo de baja, Karl atravesó el primer bajón de rendimiento de su carrera. Sin embargo, ahora su trayectoria vuelve a ser ascendente y obtuvo la recompensa con su gol en Madrid.

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Pero después no solo fue noticia el gol, sino también la celebración: Karl festejó primero en una piña de jugadores del Bayern, antes de hacer con ambas manos un gesto de «bla, bla, bla». No se aclaró a quién iba dirigido. Preguntado si quizá iba por él, Hoeneß respondió: «No lo sé, pero tampoco me molesta». El dirigente de 74 años recordó a este respecto un caso parecido del pasado, en el que los experimentados responsables del club también intervinieron: «Bastian Schweinsteiger llevó una vez las uñas pintadas de negro. Entonces Franz Beckenbauer dijo: “Se las arranco”».

Getty Images

¿Cuántos goles ha marcado Lennart Karl esta temporada?

Karl ha disputado 14 partidos oficiales con el Bayern esta temporada, aunque solo en uno ha jugado los 90 minutos completos. Suma cinco participaciones en goles (tres tantos y dos asistencias).

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Ahora le espera un viaje para incorporarse a la selección. El internacional absoluto en cuatro ocasiones ha sido convocado por el seleccionador Jürgen Klopp para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Serbia (13 de noviembre) y Países Bajos (16 de noviembre).