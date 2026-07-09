Hazard: «Yamal me recuerda a mis comienzos... y será el máximo goleador del Mundial»

Eden Hazard, exjugador estrella de Bélgica, ha valorado las opciones de su selección en el Mundial 2026 y ha mencionado la trayectoria de Lamine Yamal, jugador del Barcelona y de España.

En declaraciones a «Marca», Hazard afirmó: «Tenemos mucho talento y Bélgica puede dar la sorpresa y llegar lejos; creo en ellos. Tenemos una buena mezcla de juventud y experiencia. Es una pena que los hermanos Hazard no estén aquí, pero les deseo que ganen el título».

Y añadió: «Thibaut Courtois es el mejor. He jugado con él y él conmigo. Emiliano Martínez es muy bueno, pero Courtois está en otro nivel. Es el mejor portero del mundo y lo ha demostrado en los momentos clave».

Además, es alto, tiene reflejos increíbles y domina el balón con los pies. Gracias a él vencimos a Japón en 2018».

Mañana Bélgica se mide a España en cuartos, con la atención puesta en la joven estrella de La Roja, Lamine Yamal.

Sobre Yamal añadió: «Me recuerda mis inicios: misma edad, mismas expectativas. Si disfruta como él, brillará en el Mundial».

Es el tipo de jugador que a la gente le encanta ver; esa es la esencia del fútbol: diversión e inspiración para el público».

Y añadió: «No te olvides de Dembélé, que también es un jugador de gran nivel. Es difícil hacer pronósticos. Ya veremos quién gana el Mundial. Todavía hay muchos candidatos al Zapato de Oro. Personalmente, me gusta el jugador que entretiene, regatea y disfruta, pero en este Mundial creo que Mbappé acabará como máximo goleador».

Bélgica en el Mundial de 2026

Sobre las opciones de Bélgica, añadió: «Ojalá llegue a la final; ¿por qué no volver a enfrentar a Francia? No será fácil, pero confío en que, si no ganan, al menos España también alcance la recta final».

Sobre Xabi Alonso, apuntó: «Sé que lo ha tenido difícil en el Real Madrid por falta de minutos, algo que no ocurría en el Bayer Leverkusen. La Premier también es dura, pero la conoce bien. Ojalá nos dé lo que necesitamos».