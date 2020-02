Hazard tras volver de su lesión: "Con el paso de los minutos me he encontrado bien"

El belga regresó a los terrenos de juego tras estar lesionado desde finales de noviembre pero no lo pudo celebrar con una victoria.

Eden Hazard regresó este domingo a los terrenos de juego tras una larga lesión pero no pudo celebrarlo con una victoria, ya que el empató 2-2 ante el . "Me he sentido bien. Los primeros diez minutos estaba cansado, pero con el paso de los minutos me he encontrado bien. Estoy feliz con mi partido, pero no con el resultado. Espero que mejoremos los siguientes partidos", comentó a Movistar +.

El futbolista merengue lamentó que su equipo no pudiera cerrar el triunfo para mantener su ventaja como líder de : "Cuando un equipo gana 2-1 lo intenta cerrar, pero no ha podido ser. Queda mucha Liga todavía y la vamos a pelear hasta el final".

El belga ha querido restar importancia a la falta de gol de su equipo: "No creo, hemos tenido oportunidades y merecimos marcar más goles. Estamos trabajando bien y estando juntos vamos a ganar muchos partidos y nos vaa ir ben".