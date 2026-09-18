Eden Hazard expresó su gran alegría por el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, asegurando que el técnico portugués posee la experiencia suficiente para ayudar al club blanco a recuperar su prestigio y volver a los títulos.

Hazard conoce bien a Mourinho, tras haber jugado a las órdenes del entrenador portugués durante la etapa que compartieron en el Chelsea, lo que le permite valorar sus capacidades y su experiencia como técnico.

El exinternacional belga declaró: "Conozco a José, por eso me alegra verlo en el Real Madrid. Este club tiene un lugar especial en mi corazón. Tiene experiencia, y además el equipo es magnífico".

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Mourinho regresó este verano al Real Madrid, 13 años después del final de su primera etapa con el club, que se extendió entre 2010 y 2013.

El técnico portugués logró durante ese período conducir al equipo al título de la Liga española, además de la Copa del Rey y la Supercopa de España, antes de abandonar el club en el verano de 2013.

Tras muchos años de su marcha del estadio Santiago Bernabéu, Mourinho ha vuelto para vivir una segunda experiencia con el Real Madrid, después de asumir la dirección del equipo con un contrato que se extiende por tres temporadas, hasta 2029.

Hazard también se refirió a la situación de Vinicius Junior, ante el deseo de Mourinho de aumentar la efectividad del jugador brasileño de cara a portería, subrayando que el interés colectivo del Real Madrid sigue siendo más importante que cualquier logro individual.

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Hazard afirmó, al ser preguntado por Vinicius, en declaraciones recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "Todos queremos que Vinicius marque goles, pero al final, lo que queremos es que gane el Real Madrid".

Mourinho, de 63 años, afronta su segunda aventura al frente del cuerpo técnico del Real Madrid, tras dejar el Benfica para regresar al club blanco.

El técnico portugués espera repetir sus éxitos anteriores con el Real Madrid y conducir al equipo a más títulos durante los próximos tres años, aprovechando su experiencia previa y su conocimiento del ambiente del club y de sus grandes ambiciones.