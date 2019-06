Hazard, fan declarado de Messi, ahora tendrá que enfrentarse a su ídolo

El pasado mes de enero, Hazard se rindió al argentino: "Messi es el mejor jugador de todos los tiempos"

Paradojas de la vida. Eden Hazard, la mega-estrella que acaba de fichar por el , siempre se ha declarado un fan incondicional del juego de Lionel Messi. El pasado mes de enero, el belga, cuyo gran sueño siempre ha sido ser jugador merengue, reconoció en una entrevista que considera a Messi el mejor futbolista de todos los tiempos. El genial mediapunta, entonces todavía enrolado en el , comentó: “No hay dos G.O.A.T (Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos). Solo hay un G.O.A.T.: él, Leo Messi”, aseguró en una entrevista concedida a HLN. Ahora, Hazard, fichado por el Real Madrid, tendrá que liderar el proyecto blanco para superar, colectivamente, al equipo del que él mismo considera el mejor jugador de siempre. Messi.

El centrocampista belga, un rendido admirador del argentino, habló entonces de sus partidos contra el astro azulgrana y se refirió a los últimos Barça-Chelsea de . “Mis dos partidos contra el no son mis mejores recuerdos de 2018. No obstante, fui feliz de enfrentarme al Barcelona y a Messi, pero no resultó ser lo que esperaba. Acabé decepcionado”.

Sus hijos, también fanáticos de Messi

Hazard también apuntó el pasado enero que sus hijos son fans declarados de Lionel Messi. “Mis tres hijos estuvieron en Stamford Bridge. El mayor es un gran fan de Messi, pero todos somos fans de Leo actualmente. Quería verlo en ese partido ya que es un jugador especial”, dijo entonces. Ahora tendrá la oportunidad de enfrentarse a su ídolo, frente a frente, en La Liga. Eso sí, ahora con Hazard defendiendo la camiseta del Real Madrid. Sin duda, un duelo que promete emociones fuertes. Curiosidades y caprichos del destino.