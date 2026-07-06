Hay un nombre que brilla por su ausencia en la concentración del Ajax: los aficionados no tienen ni idea de qué pasa

El Ajax ha anunciado la lista de jugadores que viajarán a Garderen. Dos nombres destacan por su ausencia.

El nuevo técnico, Míchel, viaja con tres porteros: Joeri Heerkens, Maarten Paes y Paul Reverson.

En defensa viajan Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Regeer, Youri Baas, Aaron Bouwman y Dies Janse.

En el centro del campo estarán Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim, Sean Steur, Abdellah Ouazane y Mohamed Abdalla.

Maher Carrizo, Mika Godts, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Steven Berghuis, Jinaïro Johnson y Pharell Nash liderarán el ataque.

Destacan las ausencias de Kasper Dolberg y Rayane Bounida; se conoce el interés del FC Midtjylland en el primero, pero la del segundo sorprende.

En X e Instagram, los seguidores se preguntan por qué Bounida no viaja a Garderen y se especula sobre una posible lesión.

Tampoco están los mundialistas, que se sumarán más adelante, ni Ahmetcan Kaplan, cuyo traspaso al Trabzonspor aún se negocia.

El viernes se medirá al AEK Larnaca en Garderen y, a continuación, jugará en Ámsterdam ante el VfL Bochum, el Olympiakos y el Burnley.