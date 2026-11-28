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Mikel Arteta insiste en que el Arsenal debe centrarse en ganar la Premier League en el campo, sin contar con una posible sanción al Manchester City por sus 114 infracciones de las normas financieras. Con un recurso contra los fallos condenatorios previsto para el mes que viene, el técnico del Arsenal espera que lo que ocurre fuera del campo no eclipse el duelo del domingo.

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Arteta quiere ganar títulos en el campo

El Manchester City llega al norte de Londres bajo la sombra de una condena por 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League cometidas durante un periodo de nueve años hasta 2018. Las posibles sanciones van desde una importante deducción de puntos hasta la expulsión o una multa récord. Preguntado por si el Arsenal aspira a ganar el título en el campo y no gracias a una deducción de puntos, Arteta no dejó lugar a dudas.

«Es lo único en lo que debemos poner nuestra energía y nuestra atención. No hay nada más», dijo Arteta antes de enfrentarse al City.

«Espero que no» eclipse un partido de enorme importancia

Mientras el City sostiene su inocencia y está previsto que su recurso se examine el mes que viene, las casas de apuestas y los observadores se han preguntado cómo afecta a la lucha por el título la incertidumbre ajena al terreno de juego. Arteta reconoció que el proceso sigue sin resolverse, pero quiere que el fútbol sea el protagonista.

«Espero que no, porque además es un proceso que sigue abierto, no está resuelto y no sabemos qué va a pasar», explicó Arteta. «Así que no. Creo que, cuando se enfrentan dos equipos al nivel al que están ahora mismo, con los jugadores de calidad que habrá sobre el terreno de juego, es un partido enorme, un gran partido para disfrutar».

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Los partidos en casa, claves para que el Arsenal alcance los nueve puntos de ventaja

El Arsenal lidera la tabla con seis puntos de ventaja sobre el City, tercero, y puede ampliar esa distancia a nueve si gana en casa. Arteta señaló que vencer a los rivales en el Emirates Stadium tiene un gran peso, incluso en noviembre.

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«Cuando jugamos en casa contra grandes equipos, esos partidos se vuelven cruciales en la lucha por el título. Sabemos lo importantes que son para marcar la diferencia», dijo. «No podemos controlar lo que hagan los rivales; solo tenemos que ofrecer nuestra mejor versión».

Mucho en juego antes de la vista del recurso el mes que viene

Aunque el recurso del City el mes que viene podría cambiar el panorama general de la clasificación de la Premier League, el objetivo inmediato de Arteta es mantener la buena dinámica del Arsenal en casa.

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Una victoria el domingo daría a los vigentes campeones el máximo control de la situación antes de un calendario invernal cargado de partidos.