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El exdelantero del Manchester United Teddy Sheringham ha identificado la solución perfecta para la actual crisis ofensiva del club. La leyenda del United cree que Charalampos Kostoulas, la sensación adolescente del Brighton, es el jugador que necesita el equipo para cambiar su suerte mientras permanece en la mitad inferior de la clasificación.

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Una leyenda del Manchester United señala la solución en ataque

El pésimo inicio de temporada del Manchester United ha dejado al club en una preocupante 18.ª posición, y Sheringham, muy querido en su etapa en Old Trafford, tiene claro a quién debería fichar para solucionar el problema. El Manchester United encadena ocho partidos sin ganar en la Premier League y, en el más reciente, acabó empatando 4-4 con el Aston Villa en un encuentro caótico. Con el futuro del entrenador Michael Carrick pendiendo de un hilo, Sheringham cree que los responsables de los fichajes deben actuar con decisión cuando se abra el mercado de invierno para aportar al equipo la calidad y la energía juvenil que tanto necesita.

Al exinternacional inglés le ha impresionado especialmente el rápido ascenso de Kostoulas, del Brighton & Hove Albion. El delantero griego ha irrumpido con fuerza en la Premier League desde su llegada a la costa sur, y Sheringham está convencido de que tiene el perfil adecuado para un United al que le ha faltado regularidad en los últimos metros. Con Mauricio Pochettino, Eddie Howe y Antonio Conte vinculados a la posible vacante en el banquillo de Old Trafford, fichar a un goleador fiable sigue siendo una prioridad, independientemente de quién tome las riendas de cara al próximo duelo contra el Liverpool, el 22 de noviembre.

Sheringham advierte de la competencia del Arsenal

Getty Images

Sheringham no escatimó elogios para el delantero de 19 años, que esta temporada ya ha marcado ante equipos como el Arsenal. «Hay un jugador que me gustaría que fichara el Manchester United en enero: el joven delantero centro griego del Brighton, Charalampos Kostoulas», declaró Sheringham a Metro. «¡Qué jugador! Me encanta. Me encanta cómo juega. Tiene energía, sabe posicionarse y, además, todavía es muy joven. Sabe conservar el balón y desde luego sabe dónde está la portería».

El interés de otros rivales de los seis primeros puestos aumenta la urgencia, y Sheringham cree que el equipo de Mikel Arteta podría adelantarse fácilmente al United en cualquier posible operación si el club duda. El futbolista griego, por el que el Brighton pagó 30 millones de libras al Olympiakos en el verano de 2025, ya ha participado en cinco goles en apenas diez partidos de liga.

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Un fichaje de primer nivel con vistas al futuro

Sheringham cree que Kostoulas tiene el físico y la fortaleza mental necesarios para ser la referencia ofensiva de un club de la envergadura del Manchester United, pese a su corta edad. El jugador del Brighton ha sido una pieza clave en un equipo que ocupa actualmente la segunda posición de la Premier League, en marcado contraste con las dificultades que atraviesa el United. «Creo que será el próximo delantero centro por el que se pague una gran suma», añadió Sheringham durante la entrevista. «Me sorprendería que el Arsenal no intentara ficharlo antes de que el United tenga la oportunidad, así que el United debe incorporarlo cuanto antes. Para mí, es la próxima gran promesa que está despuntando en el fútbol mundial y hay que ficharlo para que sea la referencia en ataque».

«Sé que todavía es muy joven, pero tiene esa presencia y está lleno de confianza. La confianza es importantísima. Ahora mismo juega con confianza y, por el momento, tiene un aspecto fantástico», concluyó Sheringham.