¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Hay que ficharlo cuanto antes!»: Teddy Sheringham señala al joven prodigio del Brighton Charalampos Kostoulas como principal objetivo de fichaje para enero de un Manchester United en apuros

Sigue a GOAL en Google

El exdelantero del Manchester United Teddy Sheringham ha identificado la solución perfecta para la actual crisis ofensiva del club. La leyenda del United cree que Charalampos Kostoulas, la sensación adolescente del Brighton, es el jugador que necesita el equipo para cambiar su suerte mientras permanece en la mitad inferior de la clasificación.

Anuncios

Una leyenda del Manchester United señala la solución en ataque

El pésimo inicio de temporada del Manchester United ha dejado al club en una preocupante 18.ª posición, y Sheringham, muy querido en su etapa en Old Trafford, tiene claro a quién debería fichar para solucionar el problema. El Manchester United encadena ocho partidos sin ganar en la Premier League y, en el más reciente, acabó empatando 4-4 con el Aston Villa en un encuentro caótico. Con el futuro del entrenador Michael Carrick pendiendo de un hilo, Sheringham cree que los responsables de los fichajes deben actuar con decisión cuando se abra el mercado de invierno para aportar al equipo la calidad y la energía juvenil que tanto necesita.

Al exinternacional inglés le ha impresionado especialmente el rápido ascenso de Kostoulas, del Brighton & Hove Albion. El delantero griego ha irrumpido con fuerza en la Premier League desde su llegada a la costa sur, y Sheringham está convencido de que tiene el perfil adecuado para un United al que le ha faltado regularidad en los últimos metros. Con Mauricio Pochettino, Eddie Howe y Antonio Conte vinculados a la posible vacante en el banquillo de Old Trafford, fichar a un goleador fiable sigue siendo una prioridad, independientemente de quién tome las riendas de cara al próximo duelo contra el Liverpool, el 22 de noviembre.

Sheringham advierte de la competencia del Arsenal

FBL-ENG-ENTERTAINMENT-99Getty Images

Sheringham no escatimó elogios para el delantero de 19 años, que esta temporada ya ha marcado ante equipos como el Arsenal. «Hay un jugador que me gustaría que fichara el Manchester United en enero: el joven delantero centro griego del Brighton, Charalampos Kostoulas», declaró Sheringham a Metro. «¡Qué jugador! Me encanta. Me encanta cómo juega. Tiene energía, sabe posicionarse y, además, todavía es muy joven. Sabe conservar el balón y desde luego sabe dónde está la portería».

El interés de otros rivales de los seis primeros puestos aumenta la urgencia, y Sheringham cree que el equipo de Mikel Arteta podría adelantarse fácilmente al United en cualquier posible operación si el club duda. El futbolista griego, por el que el Brighton pagó 30 millones de libras al Olympiakos en el verano de 2025, ya ha participado en cinco goles en apenas diez partidos de liga.

Anuncios
Anuncios

Un fichaje de primer nivel con vistas al futuro

Sheringham cree que Kostoulas tiene el físico y la fortaleza mental necesarios para ser la referencia ofensiva de un club de la envergadura del Manchester United, pese a su corta edad. El jugador del Brighton ha sido una pieza clave en un equipo que ocupa actualmente la segunda posición de la Premier League, en marcado contraste con las dificultades que atraviesa el United. «Creo que será el próximo delantero centro por el que se pague una gran suma», añadió Sheringham durante la entrevista. «Me sorprendería que el Arsenal no intentara ficharlo antes de que el United tenga la oportunidad, así que el United debe incorporarlo cuanto antes. Para mí, es la próxima gran promesa que está despuntando en el fútbol mundial y hay que ficharlo para que sea la referencia en ataque».

«Sé que todavía es muy joven, pero tiene esa presencia y está lleno de confianza. La confianza es importantísima. Ahora mismo juega con confianza y, por el momento, tiene un aspecto fantástico», concluyó Sheringham.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Ver perfil del autor