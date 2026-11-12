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En una entrevista con Vogue , Jude Bellingham, del Real Madrid, reconoce sorprendentes carencias fuera del campo. El centrocampista también contó una curiosa anécdota sobre el entrenador José Mourinho.

«Hay muchas cosas que no sé hacer. En el fútbol me siento maduro porque he disputado casi 400 partidos, pero en la vida, sinceramente, todavía no me siento tan maduro», dijo Bellingham durante una sesión de fotos para la revista.

El internacional inglés explicó: «No sé cocinar, no sé conducir… Soy bueno en lo que hago, pero ¿en todo lo demás? No tanto. Dependo de mis amigos y de mi familia para que me ayuden con esas cosas: cocinero, empleada de la limpieza, mamá, quien sea. Así son las cosas para mí».

Bellingham añadió: «Trabajo duro todos los días, durante todo el día. Cuando llego a casa, probablemente he dejado pasar la oportunidad de aprender algunas de las cosas más básicas. Pero seguro que algún día habrá tiempo y ocasión para ello».

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Además, Bellingham reveló un divertido intercambio con Mourinho: «Cuando entrenaba a la AS Roma hace unos años, un niño había hecho tres agujeros en la parte trasera de sus calcetines durante un entrenamiento. Mourinho se acercó a él y le preguntó: "¿Por qué haces eso?". Y el niño respondió: "Bellingham también lo hace. Es para reducir la presión en las pantorrillas". Y Mourinho le dijo: "Chico, tienes nueve años. Todavía no tienes ni pantorrillas"».

Getty Images

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En el plano deportivo, Bellingham ocupa actualmente un lugar destacado en el Real Madrid a las órdenes de Mourinho. Tras la victoria por 3-2 a domicilio ante el AEK de Atenas en la Champions League, en la que el inglés aprovechó de tacón una asistencia de Marc Cucurella para marcar el 1-1 provisional, el técnico dijo según el diario deportivo español Marca: «Es único, es extraordinario».

El portugués destacó especialmente su combinación de capacidad de trabajo y calidad técnica: «No hay ningún centrocampista en el mundo como él. Trabaja, tiene calidad: excelente».

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Desde su traspaso del Borussia Dortmund al Real Madrid por 127 millones de euros en el verano de 2023, Bellingham se ha ganado el aprecio de la afición. Al parecer, la directiva del club también valoró positivamente que aplazara hasta las vacaciones de verano una operación de hombro necesaria para estar a disposición del equipo en el tramo final de la temporada pese a las molestias físicas.

Esta temporada, el centrocampista mantiene ese nivel y suma cinco goles y cuatro asistencias en 16 partidos oficiales.