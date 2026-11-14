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La repentina baja de Frenkie de Jong en la selección de Países Bajos suscita dudas entre John van Vliet y Danny Blind. El presentador y el analista de Ziggo Sport sospechan que el FC Barcelona influyó en la decisión de no llevar al centrocampista a Alemania, después de que el viernes por la noche diera la impresión de estar en forma contra Grecia.

De Jong regresó el viernes a la selección neerlandesa durante la histórica victoria por 7-0 ante Grecia, pero, por precaución, no volvió al campo tras el descanso. Un día después, la federación neerlandesa anunció que el centrocampista había terminado el partido con molestias leves y que no viajaría a Berlín para el encuentro de la Liga de Naciones contra Alemania del lunes.

Lo llamativo es que De Jong no dio señales de una posible lesión después del partido del viernes. «Me siento bien, cada vez me siento mejor. Por supuesto, he tenido una lesión. Lamentablemente, me llevó un tiempo, pero así fueron las cosas. Y ahora estoy cada vez en mejor forma», declaró al reportero de Ziggo Sport Sam van Royen.

Cuando Van Royen le preguntó si el lunes ya podría jugar noventa minutos, el centrocampista prefirió ser prudente. «Sí, eso tendremos que verlo. Ahora puedo decir que sí, pero si luego juego sesenta minutos... Así que tendremos que verlo en los próximos días», dijo De Jong, sin dar motivos para pensar que se perdería por completo el partido internacional contra Alemania.

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Por eso, a Van Vliet le resulta llamativo que, un día después, De Jong fuera enviado de vuelta a casa de repente. «Esto fue anoche, después del partido. No parece alguien de quien pensarías: “Bueno, el sábado leeremos que ha vuelto a casa”», señala el presentador.

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Blind coincide: «No, así que es bastante llamativo. O quizá él mismo lo subestimó un poco. Pensó: “Siento algo, pero no digo nada; seguro que se me pasa”. Y no se manifestó hasta más tarde».

Sin embargo, Blind tampoco descarta que el Barcelona haya intervenido en la situación. «O quizá el Barcelona sí haya hablado más», plantea el exseleccionador, a lo que Van Vliet responde de inmediato: «Eso creo».

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Blind continúa: «Podría ser. La federación neerlandesa todavía tiene algo pendiente, un poco por lo del verano pasado. Así que probablemente hubo contacto desde el Barcelona. Es perfectamente posible». Blind se refiere así a lo ocurrido el verano pasado, cuando De Jong siguió jugando durante el Mundial con una lesión de menisco y después necesitó meses para recuperarse.

Van Vliet quiere saber entonces cómo suele ser el contacto entre los clubes y el cuerpo técnico de la selección neerlandesa. «¿Eso ocurre? Porque tú también has estado en ese cuerpo técnico y has ocupado ese puesto. ¿Llaman los clubes alguna vez antes o también durante la serie de partidos?». Blind explica: «Sí, pero siempre empieza cuando realmente hay algo, ¿eh? Cuando hay pequeñas molestias. Entonces hablan los médicos entre sí. Y después el médico se lo comunica a los responsables y se pueden alcanzar acuerdos sobre los minutos de juego».

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Van Vliet cree que hay algo más detrás de la baja de De Jong. «Al escucharlo aquí, yo al menos diría que no fue una decisión suya», afirma. Blind está de acuerdo: «No, yo tampoco lo creo. Creo que simplemente lo hablaron y, sin duda, él todavía debe de sentir alguna molestia. En cualquier caso, nada grave, eso seguro».