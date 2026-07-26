Pese a que ha transcurrido una semana desde la clausura de la 23ª edición de la Copa del Mundo, cuyo título conquistó la selección de España por segunda vez en su historia, los ecos del torneo siguen resonando en los círculos deportivos internacionales.

A lo largo de 39 días, la competición fue testigo de 104 partidos, en los que destacaron estrellas mundiales que confirmaron su alto estatus, encabezadas por el argentino Lionel Messi, el dúo inglés Harry Kane y Jude Bellingham, además del francés Kylian Mbappé.

Sin embargo, el torneo tuvo otra cara, ya que varios jugadores destacados no lograron ofrecer el nivel esperado.

En este contexto, la cadena estadounidense ESPN publicó un once completo integrado por 11 jugadores a los que calificó como "los más decepcionantes".

Encabezó la lista el uruguayo Fernando Muslera, que cometió tres errores graves que se tradujeron en goles, provocando la temprana eliminación de Uruguay del torneo.

En defensa, el alemán Joshua Kimmich pagó un alto precio por ser alineado en una posición inusual, mientras que el neerlandés Virgil van Dijk cargó con la responsabilidad de que la portería de su selección fuera batida en cinco ocasiones, y falló un penalti decisivo en la tanda ante Marruecos.

El inglés Marc Guéhi se mostró lento en semifinales, mientras que su compatriota Nico O'Reilly falló, dando a los rivales un hueco que Messi aprovechó para fabricar dos goles.

En el centro del campo, el uruguayo Federico Valverde ofreció una actuación decepcionante, y el escocés Scott McTominay defraudó las expectativas pese a su papel clave en la clasificación, mientras que el portugués Bruno Fernandes fue incapaz de trasladar su brillo al Mundial, logrando una única asistencia.

En ataque, el estadounidense Christian Pulisic no recuperó su nivel tras su temprana lesión, y el alemán Florian Wirtz se convirtió en uno de los jugadores "más sobrevalorados".

La cadena fue dura con el brasileño Neymar, cuestionando la utilidad de su presencia, ya que solo disputó 37 minutos, y describió su elección como "errónea en todos los aspectos", sobre todo porque privó a la selección de contar con João Pedro, en mejor estado.