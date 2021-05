Havertz tacha todos sus pendientes y el futuro empieza con Kai

El MVP, el héroe, el goleador, el campeón de Europa. Kai Havertz anotó el único gol de la segunda Champions League del Chelsea y por su comportamiento parecía en el patio de su casa. Pero no. En Porto todo era nuevo para la estrella que por Bayer Leverkusen se dio a conocer. El trofeo es el primero en su carrera, el gol su estreno en las redes rivales por la Orejona, y su cara evidenció cada emoción como una más significativa que la anterior. Las expresiones de asombro se convirtieron en el desahogo que bien podría derivar en una década de gloria.

En la Bundesliga, había tocado el techo. Jugando por encima de las posibilidades mostradas a la fecha, en cada compromiso se desarrollaba en una posición diferente. Tenía el centro, el gol, las pasadas por el medio, la creatividad para quebrar defensas y el despliegue físico para ganar el mano a mano exterior. Sus números post coronavirus eran mejores que los de Haaland y Lewandowski, que acompañados con calidad podían disputar el trofeo liguero mientras el Bayer miraba la pelea como espectador.

Thomas Tuchel ha desdibujado el planteamiento de Pep, que se guardó a Fernandinho y no se decidió nunca si el que debía finalizarla era Foden, Gundogan, Bernardo o más tarde el herido Kün Aguero y Gabriel Jesus.

El City más inofensivo de Guardiola

Havertz arrancó recortando a los zagueros cityzens, y la paciencia de Rúben Dias sacó de zona de peligro a Ederson. Arremetiendo en diagonal de derecha a izquierda dejó en posición de gol a Timo Werner en la media hora, y como la incapacidad del City de anticiparse a los movimientos del alemán en su área crecía con el avance del reloj, Guardiola jamás le pudo definir un marcador. Podía relevarlo a Reece James que se desgastaba, marcarle el tándem, obligarlo a abrir a Werner o sobrar en ataque. Entre garra y presencia, siempre sometió.

Tuchel, al fin

Así llegó al gol el Chelsea. Mason Mount quebró la resistencia que armó el City con una salida rapidísima que impidiera el repliegue. El pase profundo del '10' fue marcado al espacio al que pudiese llegar en segundos Havertz, que le sacó distancia a Zinchenko y se dio el lujo de eludir a Moraes antes de batirlo a placer con su zurda. El dato de Opta es significativo: desde Gundogan (2012) que en esta instancia no aparecía un anotador debutante en la competición.

No es casualidad que el indescifrable volantero todavía no se case con un puesto. Tampoco lo es que su aporte en defensa es encomiable pero que su capacidad para resolverle problemas a un equipo en necesidad su virtud más aplaudible. Si hacen falta tiros libres, y fundamentalmente segundos para tomar aire, ahí va el imprescindible de la camiseta 29, de números más inmensos que incluso el Messi de la final 2015.

