Havertz: Podemos ganar grandes títulos... y Raya es el mejor del mundo

Kai Havertz, el héroe de la noche del Arsenal, expresó su gran alegría tras marcar el gol de la victoria, y afirmó que el equipo londinense había logrado un resultado importante, pero que el trabajo aún no había terminado.

El Arsenal se llevó una valiosa victoria por 1-0 ante el Sporting de Lisboa, este martes por la noche, en el partido disputado en el estadio José Alvalade en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, gracias al gol que marcó Havertz en el segundo minuto del tiempo de descuento.

Sobre el gol de la victoria y la asistencia de Gabriel Martinelli, Havertz declaró a Amazon Prime: «Marcar un gol en los últimos minutos siempre es una sensación fantástica, sobre todo ante nuestra afición. Hemos conseguido el resultado que necesitábamos, pero aún nos queda mucho trabajo por delante la semana que viene».

Al referirse al pase decisivo de Martinelli, añadió: «Una jugada de gran clase, este chico tiene una calidad enorme. Como delantero o centrocampista ofensivo, siempre esperas estos momentos, y él lo ha ejecutado a la perfección, así que el mérito es de Martinelli».

Sobre el desarrollo del encuentro, el astro alemán explicó: «El partido estuvo abierto, pero creo que lo controlamos bien en la mayor parte del tiempo. El fútbol se decide en momentos como este. En general, hicimos un partido muy bueno y podemos estar orgullosos de nosotros mismos. Ahora descansaremos para volver el sábado».

Y al referirse a haber superado la mala racha de los últimos resultados, Havertz dijo: «Sin duda es un gran cambio para nosotros, porque habíamos perdido los dos últimos partidos, así que hoy queríamos cambiar esa tendencia y lo hemos conseguido. Estamos unidos como grupo y aún nos queda mucho por ofrecer esta temporada. Quedan siete semanas, podemos ganar títulos importantes y lucharemos por ello».

Havertz concluyó su intervención con un elogio excepcional al portero del equipo, David Raya, diciendo: «Es increíble. Creo que sigue estando infravalorado en el mundo del fútbol, pero para mí es el mejor portero del mundo de las dos últimas temporadas. Es impresionante, nos ha salvado en numerosas ocasiones y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros».