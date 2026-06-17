Hatem Al-Tarabulsi: Marruecos superó el miedo, mientras el técnico de Portugal sufre el «complejo de los nombres»

El exjugador del Ajax Hatem Trabelsi, de Túnez, destaca la igualdad en la actual Copa América, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

En la primera jornada de grupos, Egipto, Catar, Japón, Cabo Verde y la República Democrática del Congo superaron las expectativas, mientras que otras selecciones, pese a perder, mostraron buen nivel ante equipos favoritos.

Además, algunas selecciones perdieron ante equipos favoritos pero mostraron un buen nivel.

Hoy miércoles, en el análisis del partido entre Portugal y la República Democrática del Congo para beIN Sports, afirmó: «Al ver estos encuentros, debemos rendir homenaje a la selección marroquí».

Explicó: «Marruecos superó el miedo tras llegar a semifinales en 2022 y eliminar a grandes selecciones».

Al-Tarabulsi añadió: «Ahora los equipos juegan con menos miedo que antes, y eso reduce las diferencias».

Y añadió: «El Congo empezó con miedo hasta que Portugal marcó, pero cuando no llegó el segundo, mejoró y empató».

Sobre el 1-1 ante Portugal y la pérdida de dos puntos valiosos, añadió: «Roberto Martínez tiene un problema con los nombres, tanto en Portugal como antes».

Cuando dirige un equipo con grandes nombres, aparece el problema, como se vio hoy en sus cambios ante el Congo, donde se fijó solo en los nombres».

Y concluyó: «En Argentina diez jugadores juegan para Messi; Martínez debería haber hecho lo mismo con Portugal y que diez jugaran para Ronaldo, que hoy no aportó nada».