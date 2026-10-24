Según informa el Telegraph, el club español de Primera División ya ha presentado una oferta formal al atacante. Según esa información, el Getafe quiere fichar a Sancho, actualmente sin equipo, hasta final de temporada.

El inglés estaría dispuesto a aceptar la oferta, aunque tendría que asumir una drástica rebaja salarial. En el Manchester United, donde su contrato expiró a finales de junio, Sancho cobraba casi 300.000 euros por semana. Según el Telegraph, el contrato con el Getafe le reportaría solo unos 12.000 euros semanales, es decir, aproximadamente 25 veces menos.

Desde hace semanas, el Getafe es considerado el destino más probable de Sancho. Pero, además del salario, hay otra cuestión decisiva que habría que resolver antes. Al entrenador del Getafe, José Bordalás, le gustaría incorporar al exjugador del Dortmund a su plantilla, aunque no está claro cuánto tiempo seguirá él mismo en el cargo.

¿Fichará Jadon Sancho por el Getafe CF? El puesto del entrenador estaría en peligro

Tras un inicio de temporada insatisfactorio, con solo nueve puntos en los primeros nueve partidos de LaLiga (actualmente ocupa el 16.º puesto) y una sola victoria en sus últimos diez encuentros entre todas las competiciones, Bordalás ya no contaría con el respaldo de todos, según parece. Y, si el técnico de 62 años fuera destituido, primero habría que aclarar, por supuesto, si el nuevo entrenador tendría sitio para Sancho.

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Desde que dejó el Dortmund en 2021, las cosas rara vez le han ido bien a la antigua estrella del BVB. El United pagó entonces 85 millones de euros por el habilidoso atacante, pero Sancho nunca cumplió las grandes expectativas en Old Trafford. De hecho, en los últimos años solo rindió de forma realmente convincente cuando regresó cedido al Dortmund durante medio año, en la segunda vuelta de la temporada 2023/24.

Sin futuro en el United, Sancho fue cedido a clubes de la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Sin embargo, no logró relanzar su carrera ni en el Chelsea FC ni en el Aston Villa. Sancho sigue sin equipo desde que terminó la pasada temporada. Aunque durante un tiempo se habló de un nuevo regreso al BVB, finalmente no se concretó.