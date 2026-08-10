Dani Carvajal, excapitán del Real Madrid, ha recurrido a las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol en la ciudad de Las Rozas para mantener su puesta a punto física, en un momento en el que continúa la incertidumbre sobre su futuro durante el próximo periodo.

Según el diario español "Marca", Carvajal aprovecha las instalaciones de la Federación Española, junto a su excompañero en el Real Madrid Joselu, para mantener su forma física combinando los entrenamientos en el gimnasio con las sesiones sobre el terreno de juego.

El dúo continúa trabajando con toda seriedad a la espera de definir el próximo paso en sus carreras, procurando mantener el máximo nivel de puesta a punto física ante cualquier evolución relacionada con su futuro.

Carvajal posee una trayectoria brillante con el Real Madrid, tras convertirse en uno de los principales líderes del equipo durante los últimos años, mientras que Joselu cuenta con una amplia experiencia en el fútbol español, lo que hace que el futuro de ambos sea objeto de interés pese a no estar vinculados actualmente a ningún club.

Los movimientos de Carvajal y Joselu confirman que no quieren que la incertidumbre sobre su futuro afecte a su puesta a punto, ya que continúan con el trabajo físico de forma regular hasta conocer su próximo destino.

Dani Carvajal es uno de los hijos más destacados del Real Madrid en la era moderna, tras ascender por las categorías inferiores del club antes de vivir una breve experiencia con el Bayer Leverkusen alemán, para regresar después al conjunto blanco en 2013.

Desde entonces, el lateral español se convirtió en un elemento fundamental en el once del Real Madrid, y conquistó con él numerosos títulos, los más destacados la Liga de Campeones de Europa y la Liga española, además de portar el brazalete de capitán del equipo y participar con la selección de España en la conquista de la Eurocopa.

En cuanto a Joselu, tuvo una trayectoria más itinerante entre clubes, y comenzó en la academia del Celta de Vigo antes de fichar por el Real Madrid, donde jugó con el primer equipo durante un breve periodo. Después vivió experiencias en Alemania, Inglaterra y España, y jugó en clubes como el Hoffenheim, el Eintracht de Fráncfort, el Hannover, el Stoke City, el Newcastle, el Alavés y el Espanyol. Regresó al Real Madrid en la temporada 2023-2024 en calidad de cedido, para contribuir de forma decisiva en la conquista de la Liga de Campeones de Europa por parte del equipo, antes de fichar posteriormente por el Al-Gharafa catarí.

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