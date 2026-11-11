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Peter Schmeichel ha acusado al Manchester United de tratar a Michael Carrick con una falta de respeto mientras el cuestionado entrenador sigue dirigiendo los entrenamientos y el club perfila a Mauricio Pochettino como su sustituto. La leyenda del Manchester United insiste en que Carrick no tiene la culpa de la mala racha del equipo y afirma que la directiva debería respaldarlo o poner fin ya a su calvario.

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Schmeichel carga contra la cúpula del Manchester United

Carrick está a punto de ser destituido después de que el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox volaran a Mónaco para reunirse con el copropietario sir Jim Ratcliffe, mientras Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, se perfila como su sustituto. Sin embargo, según informa el Daily Mail, Carrick dirigió el entrenamiento en Carrington el miércoles por segundo día consecutivo.

En declaraciones a The Overlap Daily, Schmeichel afirmó: «Creo que la forma en que se está desarrollando todo esto es una gran falta de respeto hacia él. Sinceramente, no creo que esté haciendo nada mal. Sé que el equipo que dirige está donde está en la clasificación, pero no le atribuyo toda la responsabilidad».

El exguardameta culpa a los responsables de los fichajes, no a Carrick

El United ocupa puestos de descenso durante el parón de selecciones y no gana un partido de la Premier League desde finales de agosto, pese a las remontadas en los últimos minutos ante la Roma y el Aston Villa. Schmeichel cree que el problema está en quienes se encargan de los fichajes en el club y señala que el United ha encajado 30 goles en 10 partidos.

«Pasaron todo un mercado de fichajes sin incorporar a un solo defensa», dijo. «Se habló un poco de que Lewis Hall se incorporara al club o de intentar fichar a Lewis Hall. Eso no ocurrió. Así que ficharon a tres centrocampistas».

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Schmeichel, indignado porque el Manchester United dilata la salida de Carrick

Schmeichel acepta que los entrenadores rara vez duran mucho en la Premier League, pero está furioso por la forma en que el United está gestionando el cambio. «Si están buscando a otra persona, que lo destituyan», dijo. «No deberían haberle dejado acudir ayer al entrenamiento. Dirigió el entrenamiento de ayer. ¿No es eso una falta de respeto?».

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«Es una muy, muy buena persona. Es una de las personas más agradables que conocerás en tu vida. Así que tratadlo con respeto. Decidle: “Lo siento, amigo. No creemos que seas el futuro aquí. Aquí tienes un cheque. Sigue adelante”. Pero no lo están haciendo. Lo están alargando».

Qué les espera a Carrick y Pochettino

La cúpula del United mantiene conversaciones con Pochettino durante la noche y se prepara para comunicarle a Carrick su destitución cara a cara el jueves. Rescindir el contrato de Pochettino con Estados Unidos costará alrededor de 7 millones de libras, una cantidad que el United está dispuesto a pagar.

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Aún no está claro si dirigirá a Estados Unidos contra Haití en la Liga de Naciones de la CONCACAF antes de asumir el cargo. Tras el parón espera una visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool.