Al atacante de 20 años se le atribuye un lapsus fatal en el partido de visita del Mónaco ante el Racing de Estrasburgo. La comisión disciplinaria de la liga francesa de fútbol profesional (LFP) interviene ahora para esclarecer el incidente y decidir sobre una posible sanción.

En concreto, se trata de lo ocurrido en el minuto 71 del partido del pasado sábado. Después de que el ex campeón mundial y europeo sub-17 marcara el gol del 1-1 definitivo con una notable acción individual, se dejó llevar por una reacción polémica. En las imágenes de la retransmisión televisiva se veía claramente cómo Brunner hizo un gesto inequívoco en dirección al fondo de aficionados del rival y se pasó el dedo por la garganta.

Los seguidores de Estrasburgo respondieron de inmediato a la provocación con una ensordecedora pitada. El árbitro no sancionó la acción sobre el terreno de juego, por lo que Brunner se libró en un primer momento de la amonestación. Ahora, sin embargo, la justicia federativa interviene a posteriori.

Frederic Thiriez, presidente del Consejo Nacional de Ética independiente de la Federación Francesa de Fútbol, se pronunció ante L'Equipe sobre el procedimiento: "Según nuestra evaluación preliminar, el gesto del jugador podría constituir una infracción del principio de comportamiento ejemplar recogido en la Carta Ética. Sin embargo, quiero subrayar que nosotros no juzgamos el caso. Eso lo hará la comisión disciplinaria, al igual que la cuestión de si realmente debe imponerse una sanción".

Getty Images

Gesto de degüello en la celebración del gol: ¿cuántos partidos de sanción arriesga Paris Brunner?

Si el órgano interpreta el gesto como un comportamiento amenazante o intimidatorio, al delantero le podría caer una suspensión de hasta cuatro partidos.

El propio acusado intentó después calmar las aguas y remitió a las provocaciones previas desde la grada: "Hablaron de mi familia, de mi madre y de mi padre. Pude ver a quienes me insultaron", explicó Brunner. El nacido en Gelsenkirchen añadió: "Después del gol había muchísimas emociones en juego, sobre todo tras un tanto así. No quería ser irrespetuoso".

En lo deportivo, la joven promesa ofensiva ha experimentado una clara tendencia al alza en los últimos meses. Brunner se había trasladado en el verano de 2024 del Borussia Dortmund al Principado. Con el vistoso gol del empate en Estrasburgo, ya suma su tercer tanto de la temporada en la Ligue 1 y el quinto oficial en total con la camiseta del conjunto monegasco.