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Jamie Carragher ha enviado un mensaje de apoyo en tono de broma a Harry Kane antes de la ceremonia del Balón de Oro, aunque la leyenda del Liverpool no pudo evitar mencionar su propia historia con el trofeo. El comentarista recurrió a las redes sociales para desear suerte a su compatriota y recordar un dato sorprendente de su etapa como jugador.

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Carragher recuerda con humor el pasado en las redes sociales

Mientras la élite del fútbol mundial se reúne en Londres para la ceremonia del Balón de Oro 2026, Carragher ha decidido poner una nota de humor. El exdefensa de Inglaterra, ahora habitual de las retransmisiones deportivas, se dirigió a Kane, delantero del Bayern de Múnich, a través de las redes sociales. Pero, en lugar de enviarle un mensaje de ánimo al uso, Carragher aprovechó para recordar al mundo del fútbol aquella vez en la que, según parece, superó a uno de los mejores jugadores que han pisado un terreno de juego.

En X, antes conocido como Twitter, el ganador de la Champions League publicó un mensaje en tono de broma que enseguida llamó la atención de los aficionados. «Mucha suerte a Harry Kane esta noche», escribió Carragher, etiquetando la cuenta oficial de los premios. Después añadió una afirmación atrevida: «En un momento dado, los votantes de este prestigioso premio me situaron por encima de Cristiano Ronaldo». Acompañó la publicación de emojis para dejar claro que estaba bromeando. Se refería a la clasificación de 2005, en la que su actuación en Estambul le valió un 20.º puesto compartido, por delante de un joven Ronaldo que jugaba en el Manchester United.

Kane encabeza las aspiraciones inglesas en Londres

Mientras Carragher recordaba su mejor momento, la atención sigue centrada en el intento de Kane de hacer historia a título individual. El capitán de Inglaterra atraviesa una etapa sensacional desde su llegada a la Bundesliga y se ha consolidado como uno de los principales aspirantes a los máximos galardones del fútbol. Kane figura entre los grandes nombres que se espera que compitan por el Balón de Oro. Representa una nueva era para el talento inglés en la escena mundial y aspira a convertirse en el primer inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001.

La competencia este año es especialmente dura: la lista de candidatos reúne a leyendas veteranas y a las jóvenes promesas más brillantes del fútbol, lo que hace difícil prever el resultado. Kane tendrá enfrente a rivales de la talla de Erling Haaland y Kylian Mbappe, que han firmado cifras increíbles durante los últimos doce meses.

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La lucha por el mayor premio individual del fútbol

La ceremonia en el London Palladium supone una cita importante en el calendario futbolístico y un punto de encuentro entre las figuras consagradas y la nueva generación. Aunque Lionel Messi sigue despertando interés entre los diez finalistas, la irrupción de jóvenes talentos como Lamine Yamal y Jude Bellingham ha cambiado el foco de atención.

Sea cual sea el resultado final, la presencia de Kane entre los diez finalistas confirma su condición de uno de los mejores delanteros de su generación. El exjugador del Tottenham ha rendido de forma constante tanto con su club como con la selección, y terminar en una posición destacada en la clasificación de 2026 reforzaría aún más su legado.