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Telekom To Present The MagentaTV Team For The FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«Hasta ahora»... Klopp enciende a Alemania con dos palabras... ¡y Nagelsmann se enfada muchísimo!

Alemania
J. Klopp
Thomas Müller
J. Nagelsmann
Alemania

¿Qué pasa?

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, desató una polémica al comentar en el canal alemán «Magenta TV» sobre el Mundial 2026.

Como informó el diario español «AS», Klopp comentó sobre el seleccionador alemán Julian Nagelsmann: «Por suerte, Julian sigue siendo quien elige la alineación... por ahora», enfatizando con sarcasmo la última palabra e insinuando un posible cambio.

El comentario, emitido en el canal Magenta TV, provocó la reacción inmediata de Thomas Müller, leyenda del Bayern y compañero de Klopp en el programa, quien bromeó: «¡Klopp, apenas es junio y tú ya piensas en septiembre!», señalando que se adelantaba a los hechos.

La respuesta de Nagelsmann

En la rueda de prensa previa al Alemania-Curazao, un periodista alemán le recordó el comentario. «Me sorprende que la pregunta venga de ti», y al notar la molestia del periodista, sonrió levemente y añadió: «Bueno, siguiente pregunta», intentando eludir el tema.

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La segunda respuesta

El tema resurgió cuando un periodista británico repitió la pregunta en inglés, evidenciando aún más su malestar: «¿Eres del mismo medio o qué?», aclarando después: «No creo que sea apropiado que yo hable de este asunto; cada uno debe evaluar la situación por sí mismo. Tengo mi opinión, pero no la compartiré contigo».

Minutos después, suavizó su postura: Klopp y Müller son «dos personas maravillosas» y figuras de éxito, libres de expresar sus opiniones.

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