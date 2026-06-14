«Hasta ahora»... Dos palabras de Klopp han revolucionado Alemania... ¡y Nagelsmann se enfada muchísimo!

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, desató una polémica al comentar en «Magenta TV» sobre el Mundial 2026.

Como informó el diario español «AS», Klopp, comentando sobre el seleccionador alemán Julian Nagelsmann, afirmó: «Por suerte, Julian sigue siendo quien elige la alineación... por ahora», enfatizando con sarcasmo la última palabra e insinuando un posible cambio futuro.

El comentario, que llega tras los rumores que sitúan a Klopp como futuro seleccionador, provocó la reacción inmediata de Thomas Müller, leyenda del Bayern y compañero en el programa, quien bromeó: «¡Klopp, apenas es junio y tú ya piensas en septiembre!», señalando que se adelantaba a los hechos.

La respuesta de Nagelsmann

En la rueda de prensa previa al Alemania-Curazao, un periodista alemán le recordó el comentario. «Me sorprende que la pregunta venga de ti», y al notar el periodista su aparente molestia, el entrenador respondió con una leve sonrisa: «Bueno, siguiente pregunta», intentando evitar el tema.

La segunda respuesta

El tema resurgió cuando un periodista británico repitió la pregunta en inglés, lo que evidenció aún más el malestar del técnico, quien preguntó: «¿Eres del mismo medio de comunicación o qué?», y luego aclaró diciendo: «No creo que sea apropiado que yo hable de esto; cada uno debe evaluar la situación por sí mismo. Tengo mi opinión, pero no la voy a compartir contigo».

Minutos después, suavizó su postura: Klopp y Müller son «dos personas maravillosas» y figuras de éxito, así que pueden expresar sus opiniones.