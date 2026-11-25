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El BVB debate internamente el fichaje de Younes Ebnoutalib y parece que no es el único interesado.

Según informa Sport Bild, el director deportivo Ole Book y Ebnoutalib siguen en estrecho contacto. David Blacha, persona de confianza de Book que siguió al dirigente de Elversberg a Dortmund, también mantiene una comunicación habitual con el internacional alemán.

Esos contactos podrían acabar siendo muy valiosos para el BVB. Según la revista, el fichaje de Ebnoutalib ya se ha tratado en las reuniones de planificación de la plantilla, aunque todavía no hay nada concreto.

El jugador de 23 años sigue en la lista del club, que observa su evolución. Si Ebnoutalib mantiene su progresión en el Eintracht Frankfurt y marca con regularidad, en el BVB lo ven como un posible futuro delantero del equipo.

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Ebnoutalib estaría descontento en el Eintracht Frankfurt

La Sport Bild cree haber encontrado un primer indicio de que Ebnoutalib podría estar dispuesto a dejar pronto la SEG: el Eintracht quería revisar recientemente el contrato del delantero, vigente hasta 2031, y aumentar su salario base de 1,2 millones de euros. Sin embargo, hasta ahora no ha habido novedades al respecto.

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Eso podría deberse también a que, según Sport Bild, Ebnoutalib no está del todo satisfecho en Frankfurt. De acuerdo con la información, siente que no se le valora lo suficiente. Le desconcierta estar por detrás de Jonathan Burkardt en la jerarquía interna de delanteros y haberse quedado fuera del once inicial en cuatro partidos oficiales, pese a que, al igual que Burkardt, suma actualmente seis goles y una asistencia en diez encuentros.

Getty Images

¿También se interesa el Bayern por Ebnoutalib como suplente de Kane?

Si Ebnoutalib decide cambiar pronto de aires, quiere seguir en la Bundesliga, aunque Juventus y Tottenham Hotspur también están interesados . Además del BVB, el Bayern de Múnich también tendría en su agenda al delantero de 1,91 metros. Dada la baja de Harry Kane y la falta de un suplente, podría intentar ficharlo incluso este invierno. Sin embargo, el BVB podría tener ventaja gracias a la estrecha relación de Book con el jugador.

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Book fichó a Ebnoutalib por 15.000 euros desde el FC Gießen, de la Regionalliga, donde había caído en el olvido , para llevarlo al SV Elversberg de segunda división. Allí, el jugador de 23 años se convirtió rápidamente en uno de los mejores delanteros de la categoría. En enero de 2026 fichó por el Eintracht Frankfurt por ocho millones de euros y se convirtió en internacional alemán a las órdenes de Jürgen Klopp. "Ha desempeñado un papel muy importante en mi carrera", dijo Ebnoutalib sobre Book, a quien considera el salvador de su trayectoria. Tras su primera convocatoria con la selección alemana, habría contactado inmediatamente con Book para darle las gracias.

Mientras tanto, según Sport Bild, el Eintracht dejaría salir a Ebnoutalib por una cifra de entre 30 y 40 millones de euros. No obstante, en Dortmund aún se preguntan si tiene sentido fichar a otro delantero.

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La pareja formada por Fabio Silva y Serhou Guirassy funciona bastante bien esta temporada. Entre los dos ya suman 14 goles y ambos insisten en que se entienden a la perfección cuando el entrenador Niko Kovac los alinea juntos. El contrato de Guirassy vence en 2028. El jugador de 30 años ya se planteó salir el verano pasado y últimamente no ha ocultado esa posibilidad.

Se espera que en las próximas semanas comiencen las conversaciones sobre una posible renovación para saber si el guineano quiere ampliar de nuevo su contrato en Dortmund. Si no es así, es probable que sus caminos se separen en verano, dado que su contrato se acerca al final. A más tardar entonces, el BVB necesitaría urgentemente otro delantero.