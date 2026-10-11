«¿Vamos a repasar ahora juntos todas las ocasiones de gol que tuvimos?», preguntó el director deportivo Max Eberl al analizar aquel partido alocado en la zona mixta. Habría sido una larga noche. Pero, antes de que alguno de los periodistas presentes pudiera responder, Eberl descartó la idea y se limitó a señalar: «No soy un gran aficionado a los goles esperados. Pero leo que tuvimos cinco coma y pico. Puedes generar todas las ocasiones que quieras, pero si no las conviertes...».

El Bayern de Múnich también tropezó ante el FC Augsburgo, por supuesto, por culpa de Manuel Neuer. Su grave error dio lugar al 0-1 a los ocho segundos, el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. Neuer volvió a estar desafortunado en el 1-2 provisional de Rodrigo Ribeiro, al igual que toda la defensa. Pero, sobre todo, el Bayern tropezó ante el Augsburgo por su pésimo aprovechamiento de las ocasiones.

El Bayern generó ante el Augsburgo un valor de xG de 5,13 goles esperados. Fue, con mucha diferencia, su mejor registro de la temporada, que todavía es joven, pero en la que ya ha habido varias goleadas. En el 7-0 ante el Union Berlin, justo antes del parón de selecciones, por ejemplo, el Bayern había alcanzado «solo» 3,71.

Según el portal de datos Statmuse , el valor registrado ante el Augsburgo es incluso el octavo más alto del Bayern en la Bundesliga desde que comenzaron a recopilarse estos datos en la temporada 2021/22. El récord de xG en ese periodo corresponde, según el portal, a una victoria por 8-1 ante el FSV Mainz 05 en 2024 y se sitúa en 6,57. Por cierto, en los siete partidos en los que registró un xG superior al obtenido ahora ante el Augsburgo, el Bayern marcó al menos cuatro goles.

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Luis Diaz y Serge Gnabry marcaron dos goles anulados por fuera de juego cada uno

Además, no hay que olvidar que los cuatro goles de Luis Diaz y Serge Gnabry anulados por fuera de juego, dos de cada uno, ni siquiera están incluidos en el xG de 5,13 generado en Augsburgo. De lo contrario, el Bayern probablemente habría establecido un nuevo récord. Tres de las cuatro anulaciones, por cierto, no ofrecían dudas. Pero el primer gol de Luis Diaz, una espectacular chilena, debería haber subido al marcador, y no solo en opinión de Eberl.

Josip Stanisic estaba en fuera de juego previamente, pero el gol llegó en una nueva jugada. El árbitro Sven Jablonski concedió inicialmente el tanto y solo lo anuló tras la intervención del VAR. «Fue muy bueno que estuviera el VAR. Si no, habríamos perdido 6-2», dijo Robin Fellhauer, del Augsburgo, con una sonrisa pícara, aunque se mostró crítico con el VAR en general.

Aunque Diaz había enviado el balón a la portería dos veces, curiosamente terminó el partido con cero disparos según las estadísticas oficiales y, por tanto, también con un xG de 0. En cierto modo, se puede hablar de un progreso por su parte. En las semanas anteriores al parón de selecciones, Diaz había desperdiciado una ocasión clara tras otra; esta vez registró un 100 % de acierto. Ahora solo falta que sus goles sean válidos conforme al reglamento o que el árbitro dé el visto bueno.

Las ganas que tiene Diaz de celebrar un gol válido quedaron patentes en su efusiva reacción tras marcar el supuesto 1-1, finalmente anulado. «Le habría venido muy bien que el gol hubiera contado», dijo Eberl, quien considera que Diaz, después de descansar durante el parón de selecciones (renunció a los partidos con Colombia), está, en general, «claramente en una línea ascendente».

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Harry Kane falla una ocasión tras otra ante el FC Augsburgo

En Augsburgo, quien sorprendentemente destacó para mal de cara a portería fue Harry Kane. El inglés, tan certero antes y durante el parón de selecciones y, en realidad, casi siempre, pareció transformarse de repente en un delantero incapaz de convertir sus ocasiones y, en cierto modo, asumió el papel de Diaz. Kane desperdició tres ocasiones claras y no marcó en ninguno de sus ocho remates. El más peligroso acabó en el larguero poco antes del descanso. Kane registró por sí solo un xG de 1,55.

El segundo jugador con más disparos fue Ismael Saibari (seis). Al menos marcó el 1-1 provisional, mientras que Nathaniel Brown anotó el 2-2 en los instantes finales, ambos tras pases de Kane. En total, el Bayern realizó 30 disparos ante el Augsburgo.

Para Eberl, la gran cantidad de ocasiones generadas fue también la principal diferencia con el primer tropiezo de esta temporada, el 0-0 ante el FC Schalke 04 en la segunda jornada. «A diferencia de lo que ocurrió en Schalke, encontramos muchas más soluciones», dijo el director deportivo. Entonces, el Bayern solo había alcanzado un xG de 1,94.

Por su parte, Kimmich no atribuyó la abundancia de ocasiones únicamente a la capacidad ofensiva del Bayern. «La verdad es que me sorprendió que generáramos tantas ocasiones de gol», dijo. «Sinceramente, no me pareció que el Augsburgo defendiera especialmente bien».

Bayern de Múnich: los valores de xG en los partidos disputados esta temporada