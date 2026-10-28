Harry Kane renovará su contrato con el Bayern de Múnich, según informó Fabrizio Romano el miércoles por la mañana. El flamante ganador del Balón de Oro firmará hasta mediados de 2029.

Kane llegó procedente del Tottenham Hotspur en el verano de 2023 por 95 millones de euros. Entonces firmó un contrato hasta mediados de 2027 en el Allianz Arena.

Como su vínculo actual vence el próximo verano, el Bayern y Kane llevan tiempo negociando un nuevo contrato. Según Romano, ya se han resuelto los últimos flecos.

En los últimos meses, el inglés había sido relacionado en numerosas ocasiones con un traspaso al Real Madrid o al FC Barcelona, pero seguirá jugando en el sur de Alemania.

Desde su llegada a Múnich, Kane ha disputado 159 partidos con el club, en los que ha marcado 156 goles y repartido 40 asistencias.

En los últimos meses, el internacional inglés, que ha jugado 125 partidos con su selección, ganó el Balón de Oro. Obtuvo el mayor número de votos y se llevó el prestigioso premio individual por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal.