Harry Kane supera la mágica barrera de los 90 goles con Inglaterra

Inglaterra suma nueve puntos en el grupo C de la Nations League. El seleccionador Thomas Tuchel vio cómo su equipo vencía este martes por 3-0 a la República Checa en Wembley. Harry Kane volvió a marcar con la camiseta de la selección inglesa y ya suma 91 goles internacionales.

El conjunto local tuvo suerte en el 1-0, ya que Vladimir Coufal se introdujo el balón en propia puerta de manera desafortunada a los 27 minutos de juego. Pocos minutos antes del descanso, Morgan Rogers le dejó el balón en bandeja a Kane, que definió de cerca.

Kane siguió buscando el gol también tras el descanso y tuvo mala suerte cuando un disparo suyo se fue por encima de la portería tras pegar en el larguero. Poco después, el guardameta Lukas Hornicek evitó el gol de Jude Bellingham con una parada impresionante.

El gol número 91 de Kane llegó en el minuto 57. El líder ofensivo de Inglaterra midió un saque de esquina de la manera adecuada y luego cabeceó a la red. Con eso, la resistencia del equipo checo quedó rota.

Tuchel introdujo algunos cambios más en la recta final y le dio descanso, entre otros, a Bellingham. Inglaterra gestionó con calma el plácido encuentro y suma tres puntos importantes en el grupo C.

Inglaterra retomará la Nations League el 12 de noviembre ante Croacia. La fase de grupos se cerrará el 15 de noviembre con un partido contra la campeona del mundo, España.