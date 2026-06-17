Harry Kane supera a un icono de Holanda y a Messi en la victoria de Inglaterra sobre Croacia

Inglaterra venció 4-2 a Croacia en su debut en el Grupo L del Mundial. Harry Kane anotó dos goles y los saques de esquina de Declan Rice siempre crearon peligro. El equipo de Thomas Tuchel, ya con una victoria, jugará el martes ante Ghana, que enfrentará a Panamá en la madrugada del miércoles al jueves.

A los diez minutos, Luka Modrić cometió penalti. Kane lo lanzó flojo, Dominik Livaković lo detuvo, pero salió demasiado rápido y el inglés remató de nuevo para abrir el marcador. El balón entró por la esquina derecha.

Kane ya suma cinco penaltis transformados en Mundiales y lidera la clasificación. Hasta ahora compartía el primer puesto con la leyenda holandesa Rob Rensenbrink, subcampeón en 1974 y 1978, y con Gabriel Batistuta, Lionel Messi y Eusébio.

Inglaterra dominó al principio, con peligro por la derecha de Noni Madueke, quien buscó a Kane y a Jude Bellingham sin éxito. Al final de una vibrante primera parte, Croacia igualó 1-1.

Un zapatazo lejano de Martin Baturina tocó en la mano de Jordan Pickford y se coló por la esquina izquierda. Sin embargo, Inglaterra respondió al instante: centro preciso de Rice y cabezazo certero de Kane. Ya en el quinto minuto de descuento, Peter Musa igualó tras pase de Ivan Perisic.

2-2 al descanso. Nada más reiniciar, Bellingham entró por derecha y sirvió al segundo palo para el 3-2. Inglaterra siguió presionando con Bellingham, O’Reilly y Rice, pero el cuarto no llegó gracias a las atajadas de Livakovic. Croacia lo tuvo muy complicado tras el descanso.

En la reanudación, Tuchel dio entrada a Saka, Rogers y Rashford por Rice, Madueke y Gordon.

Las ilusiones croatas murieron cuando Rashford, tras un rápido contraataque, batió por bajo al portero. Para entonces Bellingham, autor de una gran actuación, ya había sido sustituido. Gran inicio de Inglaterra en el Mundial, mientras los croatas, semifinalistas en 2022, se lamen las heridas.