Harry Kane se queda sin voz tras el partido contra México: ¡Hemos ganado un partido de locos!

El capitán inglés Harry Kane apenas podía hablar tras clasificar a cuartos del Mundial 2026, tras vencer 3-2 a México en el Azteca este lunes, porque había perdido la voz de tanto cantar con la afición.

En declaraciones a la cadena «BBC Sport», con la voz ronca y apenas audible, Kane afirmó: «No puedo hablar, he perdido la voz. Estaba cantando con el público. Ha sido un partido de locos, hoy todo estaba en nuestra contra, pero hemos encontrado la manera de salir adelante».

El delantero del Bayern de Múnich dio una asistencia a Jude Bellingham y forzó un penalti que él mismo marcó, el tercero de Anthony Jordan.

Sobre el penalti que le pitaron y del que México marcó su segundo gol, dijo: «Creo que toqué el balón primero. El árbitro tomó muchas decisiones en nuestra contra, pero al final no influyeron, así que estoy contento».

Elogió a la afición inglesa: «Ha sido impresionante, un apoyo increíble, me quedo sin palabras».

En cuartos de final, Inglaterra se medirá a Noruega, que eliminó a Brasil 2-1 con un doblete de Erling Haaland.