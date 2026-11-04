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La aspiración de Harry Kane de hacer historia en la Champions League se frenó el martes por la noche, cuando el referente del Bayern de Múnich no logró igualar el récord goleador que Cristiano Ronaldo mantiene desde hace años. Pese a llegar al duelo ante el Atlético de Madrid tras haber marcado en 10 partidos europeos consecutivos, el capitán de Inglaterra no vio puerta en el Allianz Arena. Fue un momento de frustración poco habitual para el delantero, que recientemente celebró la conquista de su primer Balón de Oro.

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El Bayern vence al Atlético y pone fin a la racha goleadora de Kane

El Bayern de Múnich logró una cómoda victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid el martes gracias a los goles de Lennart Karl y Konrad Laimer, que le dieron los tres puntos. Aunque Kane no marcó, el ganador del Balón de Oro también influyó en el partido al asistir a Laimer en el decisivo segundo gol.

Al quedarse sin marcar, Kane puso fin a una racha de 10 partidos consecutivos de Champions League anotando. Se había situado a solo un encuentro del récord histórico al transformar un penalti contra el Arsenal en la tercera jornada, pero finalmente no alcanzó esa marca.

Una extraordinaria racha europea

La formidable racha goleadora del inglés comenzó en la temporada 2025-26 con un doblete ante el Union Saint-Gilloise en la séptima jornada. Kane marcó después contra el PSV Eindhoven y vio desde el banquillo cómo sus compañeros arrollaban por 6-1 al Atalanta en Italia en la ida de octavos de final.

De vuelta al once titular para el partido de vuelta, el exdelantero del Tottenham Hotspur marcó dos goles. Después vio puerta en todos los encuentros europeos siguientes, hasta que el Paris Saint-Germain eliminó al Bayern en semifinales.

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Su racha se prolongó en la temporada actual con goles ante el Bodo/Glimt, el Viking FK y el Arsenal. Pese a no marcar el martes, esta serie de partidos consolida su condición de uno de los rematadores más implacables de Europa.

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El récord de Ronaldo sigue intacto

El récord de Ronaldo de marcar en 11 partidos consecutivos de Champions League sigue intacto. El exdelantero del Real Madrid estableció la marca en la temporada 2017-18, en una racha que comenzó con un doblete ante la Juventus en la final de la campaña anterior.

Ronaldo marcó en los seis partidos de la fase de grupos y también en los encuentros de ida y vuelta de las eliminatorias de octavos y cuartos de final. Aquella racha histórica culminó con el tercer título europeo consecutivo del Madrid tras derrotar al Liverpool en la final.

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Kane ocupa ahora el segundo puesto de la lista histórica, con 10 partidos consecutivos. Está justo por delante de Ruud van Nistelrooy, leyenda del Manchester United, y de Robert Lewandowski, antiguo referente del Bayern, que encadenaron nueve encuentros marcando.

La atención vuelve a la lucha por los títulos

Con el récord individual ya fuera de su alcance, Kane centrará toda su atención en acabar con la espera del Bayern por volver a reinar en Europa. Recién conquistado el Balón de Oro, la asistencia del delantero ante el Atlético demuestra que sigue siendo fundamental en la creación de juego de su equipo incluso cuando no marca. El Bayern deberá aprovechar ahora el impulso de esta convincente victoria por 2-0 para afrontar el resto de su exigente calendario europeo.