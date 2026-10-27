Harry Kane rompe su silencio con un mensaje emotivo tras el Balón de Oro

Harry Kane rompió su silencio con un mensaje emotivo que sacudió las redes sociales, horas después de su histórica coronación con el Balón de Oro 2026 al superar a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en una gala legendaria que acogió Londres.

El internacional inglés Harry Kane, delantero del Bayern Munich y capitán de la selección de los Tres Leones, expresó su enorme felicidad tras cumplir el sueño más grande de su carrera y conquistar el Balón de Oro de 2026.

La coronación de Kane llegó tras una competencia feroz y épica con la dupla formada por Kylian Mbappé y Lamine Yamal, en la gala que acogió la capital británica, Londres, la noche de ayer lunes, con la organización conjunta de la revista France Football y la UEFA por tercera edición consecutiva, y que reunió una lista de 30 estrellas de la élite mundial.

Un mensaje del corazón en X

Kane no tardó en compartir su momento histórico con sus aficionados, publicando a través de su cuenta oficial en la plataforma X un mensaje emotivo en el que dijo: «¿Por dónde empiezo? Ha sido una noche que nunca olvidaré».

Y añadió la estrella inglesa: «Es un gran honor recibir el Balón de Oro tras un año repleto de goles, títulos y logros destacados. Este año ha sido excepcional a nivel individual y colectivo».

Kane no se olvidó de quienes fueron la razón de su llegada a la cima, dirigiendo un agradecimiento especial a sus compañeros y a su familia: «Gracias a todos los miembros del cuerpo técnico y a mis compañeros en la selección inglesa y en el Bayern Munich, y gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que me apoyaron, pues este logro no se habría conseguido de no ser por el apoyo de todos vosotros».

El capitán de la selección de Inglaterra cerró su mensaje con palabras emotivas para sus aficionados de todo el mundo: «Gracias a todos los que enviaron un mensaje amable o compartieron una publicación en las redes sociales, lo aprecio de verdad. Este momento quedará grabado en mi memoria durante mucho tiempo».



